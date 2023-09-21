Как понять, что у ребёнка глисты? Вот какие бывают симптомы

Педиатр, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала, что паразитов подхватывают через:

грязные руки,

общее постельное бельё и полотенца,

плохо промытые продукты,

недостаточно термически обработанное мясо.

Попавшие в организм паразиты живут со своим «арендодателем» долго и получают от него питательные вещества.

По словам эксперта, понять, что у ребёнка паразит, непросто. Часто о том, что ребёнок заражён, узнают случайно, например, во время планового осмотра у врача, отметила Альмасри.

Врач отметила, что часто о себе дают знать острицы — крошечные паразиты, которые живут в кишечнике и откладывают яйца на коже вокруг заднего прохода. По ночам они выползают наружу. От этого у ребёнка зудит, и он не может спать.

Другие инфекции тоже часто протекают бессимптомно, но могут заявить о себе через:

боли в животе,

нарушения дефекации,

необъяснимую потерю веса,

аллергию,

кашель или заложенность носа, которые долго не проходят.

Если видите такие симптомы у своего ребёнка, то не пытайтесь лечить их самостоятельно, а обратитесь к врачу. Даже если это не глисты, то всё равно такие проявления могут говорить о другой болячке.