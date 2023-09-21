Жизнь
00:10, 21 сентября 2023
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Как понять, что у ребёнка глисты? Вот какие бывают симптомы

Глисты (они же гельминты) — не самая редкая проблема. И дети подвержены гельминтозам сильнее, чем взрослые. В первую очередь это случается из-за несоблюдения правил гигиены: дети часто играют на полу, пробуют на вкус незнакомые им предметы, возятся в песочнице и на земле, которая может быть заражена яйцами глистов. Но родители иногда до последнего не могут заподозрить у своих детей паразитов, потому что симптомов или нет совсем, или их можно спутать с другими болезнями.

Как понять, что у ребёнка глисты? Вот какие бывают симптомы
© Freepik/freepik

Педиатр, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала, что паразитов подхватывают через:

  • грязные руки,
  • общее постельное бельё и полотенца,
  • плохо промытые продукты,
  • недостаточно термически обработанное мясо.

Попавшие в организм паразиты живут со своим «арендодателем» долго и получают от него питательные вещества.

По словам эксперта, понять, что у ребёнка паразит, непросто. Часто о том, что ребёнок заражён, узнают случайно, например, во время планового осмотра у врача, отметила Альмасри.

Врач отметила, что часто о себе дают знать острицы — крошечные паразиты, которые живут в кишечнике и откладывают яйца на коже вокруг заднего прохода. По ночам они выползают наружу. От этого у ребёнка зудит, и он не может спать.

Другие инфекции тоже часто протекают бессимптомно, но могут заявить о себе через:

  • боли в животе,
  • нарушения дефекации,
  • необъяснимую потерю веса,
  • аллергию,
  • кашель или заложенность носа, которые долго не проходят.

Если видите такие симптомы у своего ребёнка, то не пытайтесь лечить их самостоятельно, а обратитесь к врачу. Даже если это не глисты, то всё равно такие проявления могут говорить о другой болячке.

Редакция
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