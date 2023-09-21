Как понять, что у ребёнка глисты? Вот какие бывают симптомы
Глисты (они же гельминты) — не самая редкая проблема. И дети подвержены гельминтозам сильнее, чем взрослые. В первую очередь это случается из-за несоблюдения правил гигиены: дети часто играют на полу, пробуют на вкус незнакомые им предметы, возятся в песочнице и на земле, которая может быть заражена яйцами глистов. Но родители иногда до последнего не могут заподозрить у своих детей паразитов, потому что симптомов или нет совсем, или их можно спутать с другими болезнями.
Педиатр, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Надежда Альмасри рассказала, что паразитов подхватывают через:
- грязные руки,
- общее постельное бельё и полотенца,
- плохо промытые продукты,
- недостаточно термически обработанное мясо.
Попавшие в организм паразиты живут со своим «арендодателем» долго и получают от него питательные вещества.
По словам эксперта, понять, что у ребёнка паразит, непросто. Часто о том, что ребёнок заражён, узнают случайно, например, во время планового осмотра у врача, отметила Альмасри.
Врач отметила, что часто о себе дают знать острицы — крошечные паразиты, которые живут в кишечнике и откладывают яйца на коже вокруг заднего прохода. По ночам они выползают наружу. От этого у ребёнка зудит, и он не может спать.
Другие инфекции тоже часто протекают бессимптомно, но могут заявить о себе через:
- боли в животе,
- нарушения дефекации,
- необъяснимую потерю веса,
- аллергию,
- кашель или заложенность носа, которые долго не проходят.
Если видите такие симптомы у своего ребёнка, то не пытайтесь лечить их самостоятельно, а обратитесь к врачу. Даже если это не глисты, то всё равно такие проявления могут говорить о другой болячке.