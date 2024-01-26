Как понять, что вам изменяют? Есть 7 признаков

Повышенная скрытность. Изменщик может начать переворачивать свой смартфон, когда вы рядом, установить на него пароль, а ещё перестать рассказывать, где он.

Снижение эмоциональной связи. К этому приводит нарушение выработки дофамина вследствие неверности. Партнёр становится более отстранённым, избегает глубоких разговоров и больше не поддерживает вас.

Изменения в сексуальном поведении. Изменяющие не всегда перестают заниматься сексом дома — наоборот, желание даже может усилиться. Так происходит благодаря тому, что неверность нарушает выработку окситоцина и вазопрессина, которые обычно высвобождаются в интимные моменты.

Повышенная раздражительность и оборонительность. У человека могут быть необъяснимые перепады настроения, он вдруг становится вспыльчивым и остро реагирует на вопросы о том, что делал.

Необъяснимые изменения в распорядке дня. Изменщики часто задерживаются на работе, теряют интерес к совместному проведению времени, у них могут появиться новые личные хобби.

Обвинения. Неверный может проецировать свои действия на партнёра: обвинять его, когда изменяет как раз сам. Таким образом он пытается отвести от себя подозрения.