Жизнь
Опубликовано 26 января 2024, 19:20
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Как понять, что вам изменяют? Есть 7 признаков

Неверность партнёра могут выдавать улики, но у многих получается искусно шифроваться. Зато мозг способен обнаружить потенциальные сигналы в поведении, рассказал британскому Metro нейробиолог, эксперт по поведению людей Элдин Хаса. Специалист поделился списком таких, но предупредил, что всё это может и не быть гарантией того, что вы в отношениях с изменщиком.
Как понять, что вам изменяют? Есть 7 признаков
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7 сигналов об измене

  1. Повышенная скрытность. Изменщик может начать переворачивать свой смартфон, когда вы рядом, установить на него пароль, а ещё перестать рассказывать, где он.

  2. Снижение эмоциональной связи. К этому приводит нарушение выработки дофамина вследствие неверности. Партнёр становится более отстранённым, избегает глубоких разговоров и больше не поддерживает вас.

  3. Изменения в сексуальном поведении. Изменяющие не всегда перестают заниматься сексом дома — наоборот, желание даже может усилиться. Так происходит благодаря тому, что неверность нарушает выработку окситоцина и вазопрессина, которые обычно высвобождаются в интимные моменты.

  4. Повышенная раздражительность и оборонительность. У человека могут быть необъяснимые перепады настроения, он вдруг становится вспыльчивым и остро реагирует на вопросы о том, что делал.

  5. Необъяснимые изменения в распорядке дня. Изменщики часто задерживаются на работе, теряют интерес к совместному проведению времени, у них могут появиться новые личные хобби.

  6. Обвинения. Неверный может проецировать свои действия на партнёра: обвинять его, когда изменяет как раз сам. Таким образом он пытается отвести от себя подозрения.

  7. Новые траты. Их могут выдавать странные операции или снятие наличных с вашего общего счёта.

Тем, кто уже убедился в том, что партнёр изменил, пригодятся рекомендации психотерапевта о том, как легче пережить измену.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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