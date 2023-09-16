Как понять, что вам завидуют? Психолог перечислила 5 признаков

Психолог и психотерапевт Лиз Келли рассказала, что стоит обратить внимание на то, как ваш собеседник отзывается о других людях и как он смотрит на мир. Часто заядлые завистники постоянно жалуются на всё вокруг и обвиняет в несправедливости. А сам такой «идеальный», которого обошла удача стороной. И ничего не делает, чтобы достигать успеха.

«Завистливые люди часто пытаются украсть ваш успех . Чего бы вы ни достигли, такой человек обязательно будет говорить, насколько больше он преуспел. Проблемы с самооценкой, которые у него есть, не позволяют ему радоваться успехам других, и он всегда старается восхвалять свои достижения, умаляя ваши», — предупредила эксперт.

Ещё завистник критикует любое ваше решение. Он будет осуждать даже те вещи, которые его вообще не касаются. Он будет постоянно осуждать, вместо того чтобы порадоваться за вас в случае успеха. Об эмпатии вообще никакой речи и быть не может.

Даже если вас пытаются похвалить, то обязательно проскочит какое-нибудь обидное «но». Например, «у тебя такая уютная квартира, но какие-то обои мрачные». И от таких «комплиментов» даже чувствуете себя как-то хуже.

Наконец, зависник со временем (иногда и резко) вовсе прекращает общение с вами. Даже если когда-то вы были лучшими друзьями, зависть может разрушить всё, что вас связывало. Такое избегание может говорить о том, что общение с вами вызывает у него сильные эмоции, с которыми он не может справиться, поэтому он предпочитает избегать коммуникаций.