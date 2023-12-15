Как понять, что вы зависите от партнёра? 5 признаков
Женщины часто обращаются к психологам с запросом о том, что в семье вроде бы всё хорошо, все счастливы, но при этом сама женщина этого счастья не ощущает. Как правило, такая проблема свойственна женщинам, которые строят отношения не на любви, а на глубокой зависимости от партнёра, рассказала психолог, автор телеграм-канала «Психологини» Юлия Комиссарова. Она перечислила 5 признаков, которые помогут понять, что вы зависимы от партнёра.
Вот эти признаки:
1. Идеализирование партнёра. В таких отношениях женщина держится за мужчину изо всех сил или считает, что она не сможет найти никого лучше. Как итог — дикий страх остаться одной.
2. Эмоциональные качели. Если ваше состояние напрямую зависит от состояния партнёра, это зависимость. Если для вас отсутствие звонка от него — это что-то вроде конца света, насторожитесь.
3. Режим ожидания. Сколько бы партнёр вам ни давал — любви, поддержки, внимания, заботы, денег, — вам всегда мало.
4. Постоянный контроль. Зависимый в отношениях постоянно контролирует партнёра — звонками, в соцсетях, мессенджерах и даже по транзакциям банковской карты.
5. Ощущение пустоты в отсутствие партнёра. Ваш мир крутится только вокруг партнёра. Вам не хочется делать что-то для себя, заниматься своей жизнью, своим развитием, вы теряетесь как личность, когда его нет рядом.
Достаточно, чтобы у вас совпадало 2–3 признака из этого списка, чтобы можно было говорить об эмоциональной зависимости. При таком раскладе важно понять, что куда страшнее не остаться без партнёра, а потерять себя, отметила Комиссарова в беседе с «Газетой.ru».