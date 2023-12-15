Как понять, что вы зависите от партнёра? 5 признаков

Вот эти признаки:

1. Идеализирование партнёра. В таких отношениях женщина держится за мужчину изо всех сил или считает, что она не сможет найти никого лучше. Как итог — дикий страх остаться одной.

2. Эмоциональные качели. Если ваше состояние напрямую зависит от состояния партнёра, это зависимость. Если для вас отсутствие звонка от него — это что-то вроде конца света, насторожитесь.

3. Режим ожидания. Сколько бы партнёр вам ни давал — любви, поддержки, внимания, заботы, денег, — вам всегда мало.

4. Постоянный контроль. Зависимый в отношениях постоянно контролирует партнёра — звонками, в соцсетях, мессенджерах и даже по транзакциям банковской карты.

5. Ощущение пустоты в отсутствие партнёра. Ваш мир крутится только вокруг партнёра. Вам не хочется делать что-то для себя, заниматься своей жизнью, своим развитием, вы теряетесь как личность, когда его нет рядом.

Достаточно, чтобы у вас совпадало 2–3 признака из этого списка, чтобы можно было говорить об эмоциональной зависимости. При таком раскладе важно понять, что куда страшнее не остаться без партнёра, а потерять себя, отметила Комиссарова в беседе с «Газетой.ru».