Как правильно есть зелёный горошек? Способ для самых терпеливых
Не каждый может похвастаться могучими знаниями этикета, но они в обычной жизни и не слишком нужны, особенно когда на столе всего одна вилка. Уж с салатом, крупой или макаронами простой россиянин вполне справится, но есть и коварные продукты. Например, зелёный горошек, который будет бегать от вас по всей тарелке и, если не повезёт, ещё и по столу.
Тренер по этикету Уильям Хэнсон рассказал пользователям Сети, как справиться со своенравным горохом.
- Не нужно пытаться наколоть его на вилку вслепую — это просто невозможно сделать красиво, а на представление окружающие пусть в цирке смотрят.
- Не нужно накладывать горох ножом на вилку, будто метёлкой на совок заметаете. Так вы навалите с горкой, и в итоге горох просто не дойдёт до рта и рассыплется.
- Оградите ножом горох, поставив своеобразное препятствие, а затем вилкой соберите горошины. Убегать у них не выйдет из-за ножа, который преградит путь, и их получится наколоть. Это выйдет просто и быстро, к тому же количества гороха хватит как раз на один укус.
Однако такие ухищрения не очень понравились пользователям Сети. Кто-то ужаснулся, что так ужин плавно перетечёт в завтрак, а кто-то просто предложил достать пластиковую ложку из кармана. Идея хорошая, но не очень подходящая по правилам этикета.
Правила существуют не только для приёмов пищи и поведения за столом, но и для общения в мессенджерах. К голосовым сообщениям можно относиться по-разному: кто-то их обожает, а кто-то терпеть не может, однако для них тоже есть определённые правила. Когда и кому можно отправить голосовушку, а кому придётся строчить ручками — читайте здесь.