Как правильно есть зелёный горошек? Способ для самых терпеливых

Тренер по этикету Уильям Хэнсон рассказал пользователям Сети, как справиться со своенравным горохом.

Не нужно пытаться наколоть его на вилку вслепую — это просто невозможно сделать красиво, а на представление окружающие пусть в цирке смотрят. Не нужно накладывать горох ножом на вилку, будто метёлкой на совок заметаете. Так вы навалите с горкой, и в итоге горох просто не дойдёт до рта и рассыплется. Оградите ножом горох, поставив своеобразное препятствие, а затем вилкой соберите горошины. Убегать у них не выйдет из-за ножа, который преградит путь, и их получится наколоть. Это выйдет просто и быстро, к тому же количества гороха хватит как раз на один укус.

Однако такие ухищрения не очень понравились пользователям Сети. Кто-то ужаснулся, что так ужин плавно перетечёт в завтрак, а кто-то просто предложил достать пластиковую ложку из кармана. Идея хорошая, но не очень подходящая по правилам этикета.

Правила существуют не только для приёмов пищи и поведения за столом, но и для общения в мессенджерах. К голосовым сообщениям можно относиться по-разному: кто-то их обожает, а кто-то терпеть не может, однако для них тоже есть определённые правила. Когда и кому можно отправить голосовушку, а кому придётся строчить ручками — читайте здесь.