Как правильно носить тяжёлые сумки? 4 совета, чтобы не сорвать спину

По словам специалиста, почти каждый третий житель планеты страдает от болезней позвоночника. Из-за подобных проблем люди теряют работоспособность почти так же часто, как и из-за простуд. Причём дело тут не в весе поднимаемых предметов, а в том, что люди делать это неправильно. Вот 4 совета, которые помогут донести домой пакеты и не сорвать спину под Новый год:

Во-первых, Тарасов посоветовал не брать все сумки в одну руку. Это ведёт к смещению центра тяжести на сторону нагруженной руки и травмирует позвоночник. Лучше распределять нагрузку равномерно на две руки.

Во-вторых, важно обхватывать ручки пакета всей рукой, а не несколькими пальцами. Это поможет грамотно распределить нагрузку между мышцами предплечья.

Также эксперт порекомендовал предварительно выкладывать из рюкзака всё лишнее , если вы с ними идёте в магазин. Например, книжка в магазине вам точно не пригодится. У рюкзака стоит отрегулировать ещё лямки — он должен плотно прилегать к спине, но не давить на неё.

Кстати, чтобы не болела спина, важно отучить себя сидеть нога на ногу. Почему это вредно — рассказали тут.