Как правильно объяснить, что вы не пьёте? 4 совета
Наступили новогодние праздники, а значит без праздничных застолий не обойдётся. Наверняка почти на каждом столе будет бутылочка игристого или что-то покрепче. Но бывает и так, что люди принимают для себя решение не пить. О том, как объяснить другим, что вы не пьёте, и не стать объектом насмешек, объяснила директор НИЦ наркологии Минздрава России Татьяна Клименко.
По словам доктора медицинских наук, безопасной дозы алкоголя нет. И если вы решили не пить, то таких ситуаций, в которых необходимо выпить, быть просто не должно. Всё потому, что опьянение — это интоксикация, которая чревата неврологическими и психосоматическими расстройствами.
Если же вы оказались в компании пьющих, то может возникнуть множество вопросов о том, почему вы не пьёте. А дальше начнутся уговоры.
Клименко посоветовала в этой ситуации соблюдать четыре правила:
- не скрывайте, что вы не пьёте алкоголь. Если вы скрываете, значит стесняетесь, а если стесняетесь, люди это поймут и начнут посмеиваться;
- заранее придумайте, почему вы не пьёте. Ответ должен быть универсальным и всегда одним и тем же, чтобы не запутаться в показаниях;
- ответ на вопрос, почему вы не пьёте должен быть кратким. Не стоит вдаваться в подробности — это похоже на оправдание;
- отказываться от предлагаемой выпивки нужно легко и с юмором и тогда от вас быстрее все отстанут.
А для тех, кто не в завязке, тут дали советы, как сделать так, чтобы после спиртного не мучило похмелье.