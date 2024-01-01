Как правильно объяснить, что вы не пьёте? 4 совета

По словам доктора медицинских наук, безопасной дозы алкоголя нет. И если вы решили не пить, то таких ситуаций, в которых необходимо выпить, быть просто не должно. Всё потому, что опьянение — это интоксикация, которая чревата неврологическими и психосоматическими расстройствами.

Если же вы оказались в компании пьющих, то может возникнуть множество вопросов о том, почему вы не пьёте. А дальше начнутся уговоры.

Клименко посоветовала в этой ситуации соблюдать четыре правила:

не скрывайте, что вы не пьёте алкоголь. Если вы скрываете, значит стесняетесь, а если стесняетесь, люди это поймут и начнут посмеиваться;

заранее придумайте, почему вы не пьёте. Ответ должен быть универсальным и всегда одним и тем же, чтобы не запутаться в показаниях;

ответ на вопрос, почему вы не пьёте должен быть кратким. Не стоит вдаваться в подробности — это похоже на оправдание;

отказываться от предлагаемой выпивки нужно легко и с юмором и тогда от вас быстрее все отстанут.

А для тех, кто не в завязке, тут дали советы, как сделать так, чтобы после спиртного не мучило похмелье.