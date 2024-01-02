Как правильно одеваться в мороз, чтобы не замёрзнуть? Советы врача

Как объяснила эксперт, в морозную погоду нужно одеваться многослойно. Начните с хлопковой футболки или термобелья, далее наденьте шерстяной или из дышащей синтетики свитер, и только потом куртку. Идеально, если материал последней будет из непромокаемого или непродуваемого материала. Можно в холода носить вещи из натурального меха, если вы такое любите. Обязательно нужен головной убор.

Кроме того, одежда и обувь должны быть достаточно свободными, чтобы не нарушалась циркуляция. Обувь должна быть сухой. А ещё лучше не надевать кольца и серьги — они ухудшают кровообращение и увеличивают теплоотдачу.

Врач напомнила, что на морозе лучше не курить — никотин ослабляет микроциркуляцию и ухудшает кровоснабжение кожи. Могут появиться очаги обморожения. А они непросто лечатся.

О том, как действовать при обморожении, рассказали в этом материале.