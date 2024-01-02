Как правильно одеваться в мороз, чтобы не замёрзнуть? Советы врача
В новогодние праздники есть время на прогулки и активный отдых. Правда, многие как раз и не любят зиму за то, что толком погулять невозможно: вышёл — и уже замёрз. Оказывается, всё дело в том, чтобы правильно одеться. Тогда и морозные прогулки будут не страшны. О том, как одеваться, если на улице минус 25, News.ru врач-терапевт Ольга Чиркова.
Как объяснила эксперт, в морозную погоду нужно одеваться многослойно. Начните с хлопковой футболки или термобелья, далее наденьте шерстяной или из дышащей синтетики свитер, и только потом куртку. Идеально, если материал последней будет из непромокаемого или непродуваемого материала. Можно в холода носить вещи из натурального меха, если вы такое любите. Обязательно нужен головной убор.
Кроме того, одежда и обувь должны быть достаточно свободными, чтобы не нарушалась циркуляция. Обувь должна быть сухой. А ещё лучше не надевать кольца и серьги — они ухудшают кровообращение и увеличивают теплоотдачу.
Врач напомнила, что на морозе лучше не курить — никотин ослабляет микроциркуляцию и ухудшает кровоснабжение кожи. Могут появиться очаги обморожения. А они непросто лечатся.
О том, как действовать при обморожении, рассказали в этом материале.