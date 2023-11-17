Как сейчас, только лучше. Песков рассказал, какой станет Россия через 10 лет

Россия через 10 лет будет мудрее, сильнее и богаче», — сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».

Он убеждён, что для сохранения этого курса следующий президент страны должен быть таким же, как действующий глава государства. Впрочем, велик шанс, что «как» здесь лишнее. По словам Пескова, если Владимир Путин решит баллотироваться, он победит.

«Я не сомневаюсь, что он и дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — заключил пресс-секретарь Кремля.

Правда, сам Путин пока не принял решение об участия в выборах. Но многие из окружения президента открыто говорят о том, что серьёзных конкурентов у президента в настоящий момент нет.