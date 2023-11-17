Как сейчас, только лучше. Песков рассказал, какой станет Россия через 10 лет
Через 10 лет Россия будет сильнее и богаче, чем можно себе представить в 2023 году. Об этом с уверенностью заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Правда, по его словам, для этого надо, чтобы следующий президент был «как Путин», ну, или самим Владимиром Путиным. Действующий глава государства пока не объявлял о своём желании идти на новый срок в 2024 году.
Россия через 10 лет будет мудрее, сильнее и богаче», — сказал Песков в интервью студенческому информационному каналу «МГИМО 360».
Он убеждён, что для сохранения этого курса следующий президент страны должен быть таким же, как действующий глава государства. Впрочем, велик шанс, что «как» здесь лишнее. По словам Пескова, если Владимир Путин решит баллотироваться, он победит.
«Я не сомневаюсь, что он и дальше будет нашим президентом. А там видно будет», — заключил пресс-секретарь Кремля.
Правда, сам Путин пока не принял решение об участия в выборах. Но многие из окружения президента открыто говорят о том, что серьёзных конкурентов у президента в настоящий момент нет.