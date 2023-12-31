Как привлечь счастье и богатство в новом году? Приметы на 1 января

Считалось, что Вонифатию Римскому нужно молиться, чтобы исцелиться от пьянства и распутного поведения. Причём неважно, кто будет просить об этом — сам страдающий или его родные.

Православные верили, что святой заботится о тех, кто бурно празднует Новый год. Если 1 января наступала оттепель, они говорили, что Ванифатий не даёт гулякам замёрзнуть.

Что нужно делать 1 января:

совершить хотя бы один хороший поступок, быть вежливым и уступчивым, чтобы весь год был удачным,

сменить за день несколько нарядов, чтобы год был богатым на хорошие события,

натереть руки монетами, чтобы привлечь богатство.

Что нельзя делать 1 января:

нецензурно выражаться, чтобы в наступившем году не разориться,

ссориться, иначе весь год пройдёт за выяснением отношений,

раздавать долги и занимать деньги, иначе в новом году обеднеешь,

пришивать пуговицы, чтобы не вернуть старые проблемы.

Кроме того, наши предки верили, что, если 1 января на деревьях иней, год будет урожайным. А если чирикают снегири, впереди ждут пасмурные и снежные дни, сообщил телеканал «Мир 24».

Январь для многих — начало новой жизни. Находятся даже те, кто в первый месяц года меняет холостяцкую жизнь на семейную. Вот приметы для тех, кто решил жениться к в январе.