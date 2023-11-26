08:00, 26 ноября 2023
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Как продлить молодость кожи? Помогут массаж стоп и медитация
Современная косметология располагает целым арсеналом средств, визуально замедляющих старение. Только вот хорошие инъекции красоты недешёвое удовольствие. А кто-то вообще не хочет прибегать к такому способу. Что делать, чтобы сохранить молодость кожи подольше и отсрочить появление морщин, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт компании Advanced Nutrition Programme Елена Линева.
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Вот 8 советов, которые помогут продлить молодость кожи:
- качественный и регулярный уход , который будет соответствовать состоянию и типу кожи. Лучше в этом довериться косметологу;
- массаж, причём не только лица, но и тела. Порой на нашем лице отражаются проблемы, которые кроются в других частях тела — спине, тазу и даже стопах, предупредила Линева;
- физическая нагрузка не только обеспечивает рельефные мышцы и красивую осанку, но и на состояние кожи влияет. Но только если соблюдать баланс между нагрузками и отдыхом;
- режим дня восстанавливает кожу и уменьшает морщины;
- правильное и разнообразное питание , учитывающее баланс белков, жиров и углеводов. Если в организме есть проблемы, лучше корректировать их с помощью диетолога;
- защита от солнца : средства с SPF нужно наносить даже в пасмурную погоду;
- сыворотки с ретинолом показаны всем после 30 лет. Выбрать подходящую можно тоже с косметологом;
- релаксация, чтобы снизить стресс. Ваше отличное самочувствие точно будет отражаться на вашем лице, сказала косметолог изданию «Доктор Питер».
Отсрочить старение кожи помогают ещё и витамины. Вот 5 из них, которые точно справятся.