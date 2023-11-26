Как продлить молодость кожи? Помогут массаж стоп и медитация

Современная косметология располагает целым арсеналом средств, визуально замедляющих старение. Только вот хорошие инъекции красоты недешёвое удовольствие. А кто-то вообще не хочет прибегать к такому способу. Что делать, чтобы сохранить молодость кожи подольше и отсрочить появление морщин, рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог, эксперт компании Advanced Nutrition Programme Елена Линева.