Не любите рыбу? Вот чем грозит нехватка фосфора

Зачем нужен фосфор

По словам специалиста, фосфор входит в состав молекулы АТФ (аденозинтрифосфат), которая является основным источником энергии для клеток. Кроме того, фосфор занимает важное место в регуляции и обеспечении процессов синтеза белка.

А ещё есть такое понятие, как фосфорилирование (присоединение фосфатных соединений к молекулам). Этот процесс позволяет модифицировать функции или активность белков благодаря влиянию на работу ферментов.

Более того, фосфор во взаимосвязи с кальцием играют значимую роль во многих физиологических процессах. Среди них — крепкие кости, здоровье зубов и профилактика кариеса.

И ещё одна функция фосфора — он входит в состав нуклеиновых кислот ДНК и РНК , которые отвечают за передачу генетической информации. именно поэтому этот микроэлемент должен содержаться в меню будущей мамы.

Сколько нужно фосфора в сутки?

Как уточнила эксперт, суточная норма фосфора для взрослого человека — 700 мг, а при беременности или активных занятиях спортом потребность может расти до 1200–1500 мг.

Чем опасен дефицит фосфора?

Грек объяснила, что нехватка фосфора может появляться из-за плохого рациона или при нарушениях всасываемости этого микроэлемента. Последнее может возникать при болезнях ЖКТ (болезнь Крона, язвенный колит, целиакия или непереносимость глютена), при приёме гормональных кортикостероидов, мочегонных, противосудорожных или других препаратов, а также при хроническом алкоголизме.

Дефицит может дать о себе знать болями в костях, мышцах и сустава, усталостью, тревожностью, резкими скачками массы тела или отсутствием аппетита.

Чем опасен избыток фосфора?

Врач рассказала, что переизбыток фосфора так же опасен, как и нехватка. Профицит этого микроэлемента может наступить из-за увлечения БАДами, проблем с почками или избытка витамина D. Симптомы гиперфосфатемии могут быть следующие:

мышечные спазмы;

аритмия или тахикардия;

проблемы с ЖКТ (тошнота, рвота);

слабость, нарушение сна, головные боли.

Переизбыток фосфора может привести к образованию нерастворимых солей кальция и фосфора, которые начнут оседать на тканях организма, вплоть до стенок сосудов и почек. Также гиперфосфатемия может снижать количество кальция в организме, что снизит прочность костной ткани.

Откуда взять фосфор?

Медик пояснила, что для того, чтобы с содержанием фосфора в организме проблем не было, в рационе обязательно должна быть рыба и морепродукты. Там его не очень много, зато микроэлемент отлично усваивается.

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