03:00, 31 декабря 2023
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Как прожить новый год в счастье и достатке? Житейские приметы на 31 декабря
Канун Нового года, 31 декабря, в народном календаре отмечен как Модестов день, а верующие вспоминают святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Стандартно в старые времена люди не только верили в приметы, но и следовали всем разрешениям и запретам. Очень хотелось прожить год в счастье и достатке. Рассказываем, какие традиции существовали в финальный день уходящего года.
Что нужно сделать 31 декабря:
- вернуть все долги;
- избавиться от старых вещей, разбитой посуды и треснувших зеркал;
- положить в карман монетку и как можно дольше не доставать её — для успеха в деньгах;
- встретить Новый год за богато накрытым столом вместе с родственниками или друзьями — тогда будет удачным;
Что нельзя делать 31 декабря:
- оставлять на видном месте острые предметы — считалось, что ими могут завладеть темные силы, которые потом уменьшат человеку счастья;
- стричь волосы — а то станут ломкими и секущимися;
- зашивать порванную одежду — иначе долго придётся исправлять ошибки в работе и семейной жизни.
Вот чего придерживались наши предки. А чтобы год наверняка прошёл отлично, есть и приметы на 1 января.