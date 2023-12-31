Жизнь
03:00, 31 декабря 2023
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Как прожить новый год в счастье и достатке? Житейские приметы на 31 декабря

Канун Нового года, 31 декабря, в народном календаре отмечен как Модестов день, а верующие вспоминают святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Стандартно в старые времена люди не только верили в приметы, но и следовали всем разрешениям и запретам. Очень хотелось прожить год в счастье и достатке. Рассказываем, какие традиции существовали в финальный день уходящего года.

Как прожить новый год в счастье и достатке? Житейские приметы на 31 декабря
© Freepik/awesomecontent

Что нужно сделать 31 декабря:

  • вернуть все долги;
  • избавиться от старых вещей, разбитой посуды и треснувших зеркал;
  • положить в карман монетку и как можно дольше не доставать её — для успеха в деньгах;
  • встретить Новый год за богато накрытым столом вместе с родственниками или друзьями — тогда будет удачным;

Что нельзя делать 31 декабря:

  • оставлять на видном месте острые предметы — считалось, что ими могут завладеть темные силы, которые потом уменьшат человеку счастья;
  • стричь волосы — а то станут ломкими и секущимися;
  • зашивать порванную одежду — иначе долго придётся исправлять ошибки в работе и семейной жизни.

Вот чего придерживались наши предки. А чтобы год наверняка прошёл отлично, есть и приметы на 1 января.

Автор:Кира Полякова
Редакция
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