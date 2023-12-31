Как прожить новый год в счастье и достатке? Житейские приметы на 31 декабря

Канун Нового года, 31 декабря, в народном календаре отмечен как Модестов день, а верующие вспоминают святителя Модеста, архиепископа Иерусалимского. Стандартно в старые времена люди не только верили в приметы, но и следовали всем разрешениям и запретам. Очень хотелось прожить год в счастье и достатке. Рассказываем, какие традиции существовали в финальный день уходящего года.