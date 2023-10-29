Как работает синяя лампа и что ею лечат? Ответ врача

Синяя лампа, или рефлектор Минина, — прибор, который появился ещё в XIX веке. С тех пор он используется в физиотерапии для лечения множества недугов. При этом зарегистрирована лампа в качестве медицинского прибора только в России и доказательств клинической эффективности не имеет.

По словам ведущего программы «О самом главном», врача-реабилитолога и специалиста по традиционным системам оздоровления Сергея Агапкина, действие прибора связано с тепловым эффектом. Дело в том, что инфракрасное излучение проникает в ткани на 1–2 см и улучшает кровообращение и обменные процессы. Аппарат «способствует миграции лейкоцитов и выбросу биологически активных веществ», а значит — снижает воспалительный процесс, говорит доктор.

При этом доказательств того, что прибор действительно даёт этот эффект почти нет. К слову, проводилось небольшое исследование о влиянии генераторов инфракрасного излучения на боль в спине. У тех, кто пользовался специальными приборами, боль и правда уменьшилась. Но в исследовании участвовали всего 39 человек, и у них были не синие лампы, а специальные устройства, которые крепились к спине. Так что нужны дополнительные исследования.

С другой стороны, если о приборе не забыли аж с XIX века, не исключено, что он действительно работает.