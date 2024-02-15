Как распознать любовь с первого взгляда? Поможет язык тела

По словам эксперта, один из самых явных признаков влюблённости — подсматривание, то есть вам хочется наблюдать за человеком даже тогда, когда лучше отвернуться. И это желание пересиливает. Также на симпатию указывает копирование движений другого человека. Например, когда вы трогаете себя за волосы, шею и плечи.

На интерес к вам со стороны другого человека можно рассчитывать, если он вас слушает и поддерживает зрительный контакт. Намёки на поцелуй можно прочитать по таким действиям: парень или девушка смотрит сначала вам в глаза, потом на губы, а потом снова в глаза.

Ещё на желание нравиться указывает следующее: человек смотрел на вас, а потом резко повернулся спиной. Такой приём говорит о том, что он пытается привлечь внимание. Также яркий признак интереса — взгляд вниз, а потом на вас при попытке установить зрительный контакт.

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