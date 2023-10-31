Жизнь
11:40, 31 октября 2023
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Как распознать токсичную мать: чек-лист

Взросление рядом с токсичным взрослым накладывает отпечаток на человека. Особенно когда этот взрослый — родная мама, самая важная в жизни каждого. Впрочем, далеко не все взрослые ведут себя намеренно токсично. Чаще всего родители просто не знают, как можно по-другому, потому что в своё время с ними поступали так же. Психолог Ксения Макушкина назвала типичные признаки токсичной матери. Проверьте себя.

Как распознать токсичную мать: чек-лист
© Freepik/bearfotos

Типичной токсичной матери свойственны следующие проявления, рассказала психолог «Газете.ru»:

  • открытая критика того, что делает ребёнок;
  • угрозы или оскорбления в его адрес, чтобы добиться желаемой реакции или поведения;
  • нежелание признавать личные границы ребёнка, например решать за него, что ему надеть и т. п.;
  • намеренный игнор ярких эмоциональных состояний ребёнка (например, говорить «не обращай внимания», если ребёнок переживает из-за ссоры с одноклассниками);
  • неспособность или нежелание радоваться его успехам (классическое «Четыре? А почему не пять?»);
  • идти на ложь, чтобы добиться желаемого от ребёнка;
  • попытки указать на то, что в том же возрасте она уже добилась большего;
  • физическое насилие.

Хорошая новость в том, что токсичность — это не приговор. Человек может поменяться, если, конечно, сам этого захочет. А как быть, если вы оказались среди токсиков, читайте тут.

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