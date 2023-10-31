Как распознать токсичную мать: чек-лист

Взросление рядом с токсичным взрослым накладывает отпечаток на человека. Особенно когда этот взрослый — родная мама, самая важная в жизни каждого. Впрочем, далеко не все взрослые ведут себя намеренно токсично. Чаще всего родители просто не знают, как можно по-другому, потому что в своё время с ними поступали так же. Психолог Ксения Макушкина назвала типичные признаки токсичной матери. Проверьте себя.