Как распознать вторичные выгоды в своей жизни. Алгоритм действий

Вторичные выгоды — распространённое явление, и найти у себя пару-тройку таких небольших выгод может почти каждый. Правда, сделать это не так-то просто — в подавляющем большинстве случаев мы они не осознаются человеком, и у него нет ни одной идеи, почему он чего-то не делает.

Если вторичная выгода очевидна постороннему, при попытке её предъявить человеку можно столкнуться с негативной и даже агрессивной реакцией. Нередко во вторичных выгодах «сидит» то, что для образа «я» не очень-то приятно, поэтому самой первой и естественной реакцией становится отрицание.

Как всё же найти свои вторичные выгоды? Для этого выполните следующие действия:

определите ситуацию, в которой вы не достигаете изменений;

задайте себе вопрос: «Что я потеряю, если ситуация изменится?» и дайте на него честный ответ;

задайте себе ещё один вопрос: «Что я получу, если ситуация не изменится?» и снова дайте честный ответ.

составьте список из получившихся ответов — вторичная выгода может быть и не одна.

Самое сложное в этом упражнении — быть честным, ведь даже наедине с собой мы не всегда готовы быть до конца искренними и откровенными. Кроме того, вторичные выгоды могут быть «зарыты» настолько глубоко, что самому их осознать может просто не получиться.