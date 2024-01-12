Как размяться на работе, чтобы никто не увидел. И на зал тратиться не придётся
Спорт идеально вписывается в здоровый образ жизни, но вот в жизнь россиян не всегда. Просто в будние дни многие пропадают на работе, а в выходные хотят уделить время домашним, уборке и готовке. И так по кругу, поэтому времени на спортзал практически не остаётся. Но лучше искать не оправдание, а выход из этой ситуации. Всё-таки заниматься можно не только в тренажёрке. О том, как добавить спорта в свою жизнь, рассказал невролог Марк Биденко.
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Сидячий образ жизни приводит к развитию множества болезней, в числе которых гипертония и ожирение, напомнил врач в беседе с «Доктором Питером». Если нет времени, денег или желания покупать абонемент в спортзал, то расшевелить себя можно и по-другому:
- Скандинавская ходьба. Это занятие кажется ерундой, но при хождении с палками нагружается до 80% мышц тела, и даже 20−30 минут такой прогулки дадут хороший эффект.
- Простые прогулки. Если скандинавская ходьба — не для вас, то можете просто быстро ходить. Чтобы эти прогулки давали тренировочный эффект, пульс должен подняться до 110−120 ударов в минуту. Правда, этот совет не подходит для тех, кто перенёс инфаркт.
- Гуляйте по пересечённой местности. Неровная поверхность поможет дать дополнительную нагрузку. Но вот с больными коленями ходить по сугробам не стоит.
- Откажитесь от доставки товаров и лифта. Такие простые привычки помогут сохранить долголетие и добавят физических нагрузок.
Зарядка в офисе
Несложную разминку можно сделать прямо на рабочем месте. Причём незаметно от коллег, отметил врач. Для начала попеременно сгибаем ноги в голеностопе, а потом скользим стопами по полу — так мы разминаем колени. Также раз в час полезно вставать и в положении стоя делать перекаты с носка на пятку. Это упражнение служит профилактикой грыж и тренирует стабилизирующие мышцы и позвоночник. Хороший эффект дадут и упражнения на баланс — по 20 секунд стоим то на одной, то на другой ноге. Поднимать ноги высоко не нужно — достаточно оторвать от пола на пару сантиметров.
Вот ещё несколько полезных упражнений:
- тянем лопатки вниз, а макушкой стремимся вверх;
- показываем двойной подбородок;
- в сидячем положении тянем руки к полу;
- делаем неглубокие приседания на носках;
- поочерёдно то округляем спину, то сводим лопатки.
О том, как защитить суставы при занятиях спортом, рассказали тут.