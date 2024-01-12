Как размяться на работе, чтобы никто не увидел. И на зал тратиться не придётся

Сидячий образ жизни приводит к развитию множества болезней, в числе которых гипертония и ожирение, напомнил врач в беседе с «Доктором Питером». Если нет времени, денег или желания покупать абонемент в спортзал, то расшевелить себя можно и по-другому:

Скандинавская ходьба . Это занятие кажется ерундой, но при хождении с палками нагружается до 80% мышц тела, и даже 20−30 минут такой прогулки дадут хороший эффект.

. Это занятие кажется ерундой, но при хождении с палками нагружается до 80% мышц тела, и даже 20−30 минут такой прогулки дадут хороший эффект. Простые прогулки . Если скандинавская ходьба — не для вас, то можете просто быстро ходить. Чтобы эти прогулки давали тренировочный эффект, пульс должен подняться до 110−120 ударов в минуту. Правда, этот совет не подходит для тех, кто перенёс инфаркт.

. Если скандинавская ходьба — не для вас, то можете просто быстро ходить. Чтобы эти прогулки давали тренировочный эффект, пульс должен подняться до 110−120 ударов в минуту. Правда, этот совет не подходит для тех, кто перенёс инфаркт. Гуляйте по пересечённой местности . Неровная поверхность поможет дать дополнительную нагрузку. Но вот с больными коленями ходить по сугробам не стоит.

. Неровная поверхность поможет дать дополнительную нагрузку. Но вот с больными коленями ходить по сугробам не стоит. Откажитесь от доставки товаров и лифта. Такие простые привычки помогут сохранить долголетие и добавят физических нагрузок.

Зарядка в офисе

Несложную разминку можно сделать прямо на рабочем месте. Причём незаметно от коллег, отметил врач. Для начала попеременно сгибаем ноги в голеностопе, а потом скользим стопами по полу — так мы разминаем колени. Также раз в час полезно вставать и в положении стоя делать перекаты с носка на пятку. Это упражнение служит профилактикой грыж и тренирует стабилизирующие мышцы и позвоночник. Хороший эффект дадут и упражнения на баланс — по 20 секунд стоим то на одной, то на другой ноге. Поднимать ноги высоко не нужно — достаточно оторвать от пола на пару сантиметров.

Вот ещё несколько полезных упражнений:

тянем лопатки вниз, а макушкой стремимся вверх;

показываем двойной подбородок;

в сидячем положении тянем руки к полу;

делаем неглубокие приседания на носках;

поочерёдно то округляем спину, то сводим лопатки.

О том, как защитить суставы при занятиях спортом, рассказали тут.