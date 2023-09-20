Как разогнать метаболизм после 40? Три утренние привычки от диетолога

Диетолог и личный тренер Мэри Сабат рассказала, что сочетание кардио (например, ходьбы, бега или езды на велосипеде) и силовых тренировок — это хороший способ разгонять метаболизм у взрослых людей.

Регулярные физические упражнения помогают противодействовать потере мышц, поддерживать здоровый вес и улучшать общее состояние. Эксперт обратила внимание, что силовые упражнения помогают увеличить мышечную массу, которая сжигает калории, даже когда вы ничего не делаете. Тренер посоветовала заниматься силовыми тренировками 2–3 раза в неделю.

Сбалансированное питание имеет решающее значение для вашего метаболизма и потери веса. Сабат подчеркнула важность употребления нежирных белковых продуктов, цельнозерновых, а также полезных жиров и большого количества фруктов и овощей. Особенно более 40 лет.

Так что употребление достаточного количества белка на завтрак считается ещё одной важной частью поддержания и восстановления мышц с возрастом.

А ещё не пренебрегайте своим психическим здоровьем, призвала тренер. Стресс может нанести серьёзный ущерб не только вашей психике, но и телу. Эксперт предупредила, что стресс может даже затруднить потерю веса. Поэтому изучайте методы управления стрессом. Например, уделите утреннее время для медитации, дыхательных практик или хобби, которое успокаивает.