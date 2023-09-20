Как разогнать метаболизм после 40? Три утренние привычки от диетолога
От скорости и стабильности обмена веществ зависит не только внешний вид человека. Обычно люди стремятся нормализовать метаболизм, чтобы сбросить пару лишних кило, но немногие задумываются, что результат может оказаться полезен не только для фигуры, но и для здоровья в целом. А с возрастом обменные процессы замедляются. Но есть способы, позволяющие разогнать метаболизм. Причём их можно включить в ежедневную рутину по утрам.
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Диетолог и личный тренер Мэри Сабат рассказала, что сочетание кардио (например, ходьбы, бега или езды на велосипеде) и силовых тренировок — это хороший способ разгонять метаболизм у взрослых людей.
Регулярные физические упражнения помогают противодействовать потере мышц, поддерживать здоровый вес и улучшать общее состояние. Эксперт обратила внимание, что силовые упражнения помогают увеличить мышечную массу, которая сжигает калории, даже когда вы ничего не делаете. Тренер посоветовала заниматься силовыми тренировками 2–3 раза в неделю.
Сбалансированное питание имеет решающее значение для вашего метаболизма и потери веса. Сабат подчеркнула важность употребления нежирных белковых продуктов, цельнозерновых, а также полезных жиров и большого количества фруктов и овощей. Особенно более 40 лет.
Так что употребление достаточного количества белка на завтрак считается ещё одной важной частью поддержания и восстановления мышц с возрастом.
А ещё не пренебрегайте своим психическим здоровьем, призвала тренер. Стресс может нанести серьёзный ущерб не только вашей психике, но и телу. Эксперт предупредила, что стресс может даже затруднить потерю веса. Поэтому изучайте методы управления стрессом. Например, уделите утреннее время для медитации, дыхательных практик или хобби, которое успокаивает.