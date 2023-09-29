Как развестись родителям, чтобы не навредить ребёнку. Инструкция от психолога
В современном мире развод, к сожалению, история частая. По статистике, большинство семей распадается на пятом-девятом году совместной жизни. И наличие детей теперь вовсе не сдерживающий фактор. Однако многие бывшие супруги не задумываются, что их разлад может навредить общему чаду. Ведь детям важна стабильность: им спокойно, если у них есть режим, своё место для сна и учёбы, кружки по определённому графику. А развод родителей этот привычный мир рушит.
Психолог Екатерина Маденко рассказала Life.ru, что дети даже при разводе должны чувствовать поддержку и отца, и матери. Тем не менее, отмечает она, каждый случай развода уникален и требует индивидуального подхода к детям.
«Не заставляйте детей выбирать между родителями. Дайте им свободу выбора и поддержку обоих родителей. Важно помнить, что каждый случай развода уникален и требует индивидуального подхода к детям», — заявила Маденко.
Также родителям не нужно выяснять отношения на глазах у детей. Это может вызвать беспокойство и тревожность. Частая ошибка ещё в том, что какая-то из сторон пытается переложить ответственность на отпрысков, тем самым перекладывая на них и частичную вину.
Главное — не скрывать факта о разводе. Дети должны знать правду, но в форме, доступной их возрасту. Важно думать о них и их эмоциональной безопасности. Даже в такой непростой период дети должны чувствовать заботу и любовь родителей.