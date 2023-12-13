«Как с этим жить?» Дети Киркорова признались, что их травят в школе из-за отца

Проблемами своих детей Киркоров поделился в интервью с блогером Эльдаром Джараховым. Он признался, что детей в школе недолюбливают и постоянно задают обидные вопросы, припоминая то якобы ненастоящие ягодицы артиста, то ещё что-то.

Киркоров не устаёт объяснять сыну и дочери, что это шоубизнес и в нём много лжи, но детям такое пока понять сложно. «Как с этим жить дальше? Не могу, меня хейтят в школе», — сказал Мартин на все лекции.

Поведение одноклассников сына вызывает у поп-короля много вопросов. В школу он всегда приезжает без перьев и страз, как обычный папа, а то, что на сцене, — так это просто образ. Артист — это такая же профессия, как и все остальные, и у него есть своя форма.

Ранее поп-король признавался, что ему тяжело даются гастроли и концерты, но уходить со сцены он не собирается. Наоборот, даже планирует в следующем году забабахать концерт к своему 57-летию.