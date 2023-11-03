Как с максимальной пользой провести ноябрьские праздники? Простые советы для самых уставших

Как объяснила специалистка, нужно посмотреть на то, чем вы занимались в последние дни, и развернуть бурную деятельность в диаметрально противоположном направлении. Например:

Сидите долго за компьютером и анализируете много данных — нужен активный отдых, чтобы снять нагрузку с глаз (игры на свежем воздухе, бассейн, поездки на природу или другой город).

Много общаетесь и разговариваете с другими людьми — можно остаться дома в тишине и спокойствии, съездить на дачу, выбраться на природу.

Часто ездили в командировки и носились по городу, решая проблемы, — стоит провести время с семьёй и близкими, а для тепла и уюта пригодятся камин, печка или костёр.

Живёте один и много работаете — можно съездить в город на выставку или другое мероприятие, встретиться с друзьями.

Другими словами, если израсходовали физические силы, нужно восстановить их и во время отдыха сделать упор на эмоции, а если, наоборот, устали морально, то можно привнести в жизнь какую-то активность.

На праздниках можно смотаться куда-то одному, даже если есть пара. Почему её можно оставить дома, объяснила психолог Овчинникова. А если хочется куда-то съездить и проветриться, то вот 5 интересных мест Москвы с лёгким мистическим флёром.