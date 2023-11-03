Как с максимальной пользой провести ноябрьские праздники? Простые советы для самых уставших
Медицинский психолог «СМ-Клиники» Любовь Крушинских порекомендовала грядущие праздники (с 4 по 6 ноября) провести максимально продуктивно для себя, а именно — хорошенько отдохнуть. Она посоветовала проанализировать свои предыдущие несколько недель и сделать вывод, чего именно вам не хватало в жизни. К этой цели и стоит стремиться.
© Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»
Как объяснила специалистка, нужно посмотреть на то, чем вы занимались в последние дни, и развернуть бурную деятельность в диаметрально противоположном направлении. Например:
- Сидите долго за компьютером и анализируете много данных — нужен активный отдых, чтобы снять нагрузку с глаз (игры на свежем воздухе, бассейн, поездки на природу или другой город).
- Много общаетесь и разговариваете с другими людьми — можно остаться дома в тишине и спокойствии, съездить на дачу, выбраться на природу.
- Часто ездили в командировки и носились по городу, решая проблемы, — стоит провести время с семьёй и близкими, а для тепла и уюта пригодятся камин, печка или костёр.
- Живёте один и много работаете — можно съездить в город на выставку или другое мероприятие, встретиться с друзьями.
Другими словами, если израсходовали физические силы, нужно восстановить их и во время отдыха сделать упор на эмоции, а если, наоборот, устали морально, то можно привнести в жизнь какую-то активность.
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