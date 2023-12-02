Жизнь
05:00, 02 декабря 2023
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Как с помощью одной детали сделать образ ультрамодным? Совет стилиста

Нередко бывает такое, что образ уже готов, но хочется чего-то нового или необычного. Для этого не обязательно всё переделывать и изобретать велосипед, особенно если в гардеробе полно строгой монохромной классики. Для таких дам стилист Александр Рогов предложил универсальное решение — можно просто добавить красные колготки, и тогда образ мгновенно станет остромодным.

Как с помощью одной детали сделать образ ультрамодным? Совет стилиста
© Freepik

Чтобы красные колготки дополнили образ и добавили перчинки, но не стали лишней деталью, нужно грамотно их добавлять. Например, девушки со всего мира на Неделях моды отлично сочетали их с чёрными платьями, мини-юбками и светлыми рубашками. А сверху всегда можно было накинуть тренч, кожаную куртку или оверсайз-жакет. Иными словами, яркая деталь в образе должна быть одна — и это красные колготки.

Ещё актуальным вопросом для многих модниц сейчас стали шарфы. Какие стоит выбрать, чтобы не выглядеть, будто достали их со дна бабушкиного сундука? Узнать можно здесь.

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