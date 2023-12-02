Как с помощью одной детали сделать образ ультрамодным? Совет стилиста

Чтобы красные колготки дополнили образ и добавили перчинки, но не стали лишней деталью, нужно грамотно их добавлять. Например, девушки со всего мира на Неделях моды отлично сочетали их с чёрными платьями, мини-юбками и светлыми рубашками. А сверху всегда можно было накинуть тренч, кожаную куртку или оверсайз-жакет. Иными словами, яркая деталь в образе должна быть одна — и это красные колготки.

Ещё актуальным вопросом для многих модниц сейчас стали шарфы. Какие стоит выбрать, чтобы не выглядеть, будто достали их со дна бабушкиного сундука? Узнать можно здесь.