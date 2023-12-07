21:20, 07 декабря 2023
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Как сделать, чтобы новогоднее желание точно сбылось? Есть бумажку не придётся
Как только не шаманят в новогоднюю ночь те, кто верит в чудо: едят записки с желаниями под бой курантов, кладут их под подушку и даже прячут по шкафам. Всё ради того, чтобы мечты сбылись. На самом деле, чтобы новогодние желания исполнились, всего-то и надо загадать их правильно, рассказала семейный психолог Анастасия Бовина.
Freepik/Holiak
Оказывается, загадывание желания — это почти что целая наука, отметила психолог в беседе с amic.ru.
Вот 5 правил формулирования новогодних желаний, которые имеют шансы на успех:
- Желание не должно зависеть от другого человека. Пример плохого желания: «Хочу, чтобы ребёнок поступил в хороший вуз бесплатно». Чем плохо? Тем, что оно не про вас. Важно желать что-то про себя, потому что в основе любого желания — цель и её достижение.
- Максимум конкретики. «Хочу, чтобы всё было хорошо» — не очень ясное желание. Сформулируйте, благодаря чему вам будет хорошо — присутствие близких рядом, новая работа, своё жильё, путешествие и т. д. Продумайте желание до мелочей.
- Правильные формулировки. Желание должно быть сформулировано в утвердительной форме. Наше подсознание не считывает частицу «не», так что обойдитесь без неё, посоветовала психолог.
- Загадывайте так, как будто у вас уже это есть. Тогда психика будет воспринимать ваше желание как реальность и стремиться к ней, побуждая вас предпринимать какие-то шаги к цели.
- Продумайте запасной план. Он нужен на случай, если Деда Мороза отвлекут важные дела и он не сможет помочь вам в исполнении вашей мечты. Наличие плана Б, а лучше ещё В и Г поможет вам сохранить оптимизм, подчеркнула Бовина.