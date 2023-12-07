Жизнь
21:20, 07 декабря 2023
1 мин.

Как сделать, чтобы новогоднее желание точно сбылось? Есть бумажку не придётся

Как только не шаманят в новогоднюю ночь те, кто верит в чудо: едят записки с желаниями под бой курантов, кладут их под подушку и даже прячут по шкафам. Всё ради того, чтобы мечты сбылись. На самом деле, чтобы новогодние желания исполнились, всего-то и надо загадать их правильно, рассказала семейный психолог Анастасия Бовина.

Freepik/Holiak

Freepik/Holiak

Оказывается, загадывание желания — это почти что целая наука, отметила психолог в беседе с amic.ru.

Вот 5 правил формулирования новогодних желаний, которые имеют шансы на успех:

  • Желание не должно зависеть от другого человека. Пример плохого желания: «Хочу, чтобы ребёнок поступил в хороший вуз бесплатно». Чем плохо? Тем, что оно не про вас. Важно желать что-то про себя, потому что в основе любого желания — цель и её достижение.
  • Максимум конкретики. «Хочу, чтобы всё было хорошо» — не очень ясное желание. Сформулируйте, благодаря чему вам будет хорошо — присутствие близких рядом, новая работа, своё жильё, путешествие и т. д. Продумайте желание до мелочей.
  • Правильные формулировки. Желание должно быть сформулировано в утвердительной форме. Наше подсознание не считывает частицу «не», так что обойдитесь без неё, посоветовала психолог.
  • Загадывайте так, как будто у вас уже это есть. Тогда психика будет воспринимать ваше желание как реальность и стремиться к ней, побуждая вас предпринимать какие-то шаги к цели.
  • Продумайте запасной план. Он нужен на случай, если Деда Мороза отвлекут важные дела и он не сможет помочь вам в исполнении вашей мечты. Наличие плана Б, а лучше ещё В и Г поможет вам сохранить оптимизм, подчеркнула Бовина.
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.