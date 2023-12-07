Как сделать, чтобы новогоднее желание точно сбылось? Есть бумажку не придётся

Как только не шаманят в новогоднюю ночь те, кто верит в чудо: едят записки с желаниями под бой курантов, кладут их под подушку и даже прячут по шкафам. Всё ради того, чтобы мечты сбылись. На самом деле, чтобы новогодние желания исполнились, всего-то и надо загадать их правильно, рассказала семейный психолог Анастасия Бовина.