Как сходить в общественный туалет и ничем не заразиться? Инструкция
Унитаз — место далеко не самое чистое на планете, и то если домашний. В общественном же месте туалетные комнаты вообще представляются лесом бактерий и грязи. Но с собой личный унитаз не поносишь, поэтому приходится адаптироваться к действительности. Как посещать общественный туалет максимально безопасно, рассказала главврач кожно-венерологического диспансера Ярославской области, главный дерматовенеролог региона Светлана Зудилова.
По словам Зудиловой, важно создать естественный барьер между поверхностью унитаза и телом. То есть на голый унитаз садиться не надо, а если он ещё и грязный, то лучше всего выйти и пригласить прибраться уборщицу.
Тем не менее даже если визуально унитаз в порядке, не садиться на него — всё ещё лучший вариант. В любом случае на его ободке полно бактерий и грязи.
«Теоретически можно напрыскать антисептиком стульчак и обязательно вытереть бумагой туалетной и бумагу туалетную постелить — это барьер, защита», — объяснила врач.
Также бывают специальные индивидуальные покрытия-сидушки. С ними варианта, по словам дерматовенеролога, сесть можно.
Почему в общественном туалете нельзя заразиться ЗППП
Инфекции, передающиеся половым путём, очень быстро погибают вне человеческого организма, в окружающей среде они не стойкие.
«Попадая на унитаз с каплями мочи, выделениями или ещё чем-то, при высыхании они погибают», — объяснила Зудилова.
При этом поход в общественный туалет безопаснее всего для мужчин, ведь они реже касаются поверхности.
«Кожа выполняет барьерные защитные функции, если нет видимых повреждений, нет риска попадания чего-либо внутрь. Кроме какой-то гнойничковой инфекции, там ничем не заразишься», — сказала она.
Дома туалет гораздо приятнее, но при этом бактерии есть и там. Поэтому брать с собой на унитаз какие-то вещи — идея неудачная. Чаще всего это смартфтон, который вы вместе с руками потом не помоете, а на нём и так полным-полно нехороших бактерий.