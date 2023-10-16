Как снять стресс на работе? Топ-8 работающих упражнений

Назарова назвала 8 способов снять стресс. Два самых простых, когда у вас что-то не ладится на работе, — это проветрить помещение, в котором вы находитесь, и позвонить близким. Последний способ хорош тем, что родные помогут отвлечься от проблем и дадут ценные советы.

В целом все приёмы направлены на то, чтобы вы сместили свой фокус внимания с негатива. Вот оставшиеся 6 упражнений:

Упражнение «5 чувств» . В моменты гнева остановите поток мыслей и ответьте про себя, что вы видите, чувствуете, слышите, какие запахи ощущаете и какие вкусы чувствуете. Вот что нужно сделать — найти пять предметов одного цвета, четыре ощущения, которые чувствует ваше тело, три разных звука вокруг себя, два запаха и ощутить вкус во рту.

. В моменты гнева остановите поток мыслей и ответьте про себя, что вы видите, чувствуете, слышите, какие запахи ощущаете и какие вкусы чувствуете. Вот что нужно сделать — найти пять предметов одного цвета, четыре ощущения, которые чувствует ваше тело, три разных звука вокруг себя, два запаха и ощутить вкус во рту. Прогрессивная мускульная релаксация . Приём заключается в систематическом напряжении и расслаблении мышц. Двигайтесь снизу вверх. Сначала напрягите мышцы ног на несколько секунд, а потом расслабьте. Почувствуйте, как напряжение уходит, а потом переходите к другим группам мышц. Во время выполнения упражнения не забывайте глубоко дышать и фокусироваться на своём теле и эмоциях.

. Приём заключается в систематическом напряжении и расслаблении мышц. Двигайтесь снизу вверх. Сначала напрягите мышцы ног на несколько секунд, а потом расслабьте. Почувствуйте, как напряжение уходит, а потом переходите к другим группам мышц. Во время выполнения упражнения не забывайте глубоко дышать и фокусироваться на своём теле и эмоциях. Медитация . Это всем известный и хорошо зарекомендовавший себя способ снять напряжение. Всего 10 минут медитации достаточно, чтобы настроение улучшилось, а фокус внимания сместился с негатива.

. Это всем известный и хорошо зарекомендовавший себя способ снять напряжение. Всего 10 минут медитации достаточно, чтобы настроение улучшилось, а фокус внимания сместился с негатива. Разминка для шеи . Гимнастика позволит отвлечься от стресса и снимет зажимы в верхней части тела — всё-таки при стрессе все мышцы, особенно в районе шеи и головы, напряжены.

. Гимнастика позволит отвлечься от стресса и снимет зажимы в верхней части тела — всё-таки при стрессе все мышцы, особенно в районе шеи и головы, напряжены. Глубокое диафрагмальное дыхание . Метод предполагает, что вы фокусируетесь только на дыхании и ощущениях. Нужно вдыхать через нос и наполнять воздухом живот, выдох делаем через рот. Достаточно 10 повторений.

. Метод предполагает, что вы фокусируетесь только на дыхании и ощущениях. Нужно вдыхать через нос и наполнять воздухом живот, выдох делаем через рот. Достаточно 10 повторений. Нейрографика. Постарайтесь выместить всё своё напряжение на листке бумаги. Подойдут маркеры, ручки и карандаши. Желательно, чтобы ещё и цветные. Рисуйте сначала резкие линии, а потом сгладьте и проработайте углы.

Поддержать здоровье нервной системы помогут не только специальные упражнения, но ещё и продукты. О них можно почитать тут.