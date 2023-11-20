Как согнать жир с живота? Приготовьте завтрак с учётом этих 3 правил

Правильный завтрак для похудения

Бобовые

По словам специалиста, бобовые, такие как фасоль, — это идеальный набор белков, клетчатки и углеводов.

Варианты:

фасоль, бекон и яйца;

фасоль с омлетом;

смузи;

хумус из нута и белой фасоли — альтернатива сыру и джему на хлебе с маслом.

Орехи

В орехах много ненасыщенных, полезных жирных кислот, а вдобавок к этому — клетчатки и белка. Строков привёл в пример исследование: люди, которые каждый день съедали 14 граммов орехов, в целом теряли вес в течение четырёх лет.

Ещё один плюс орешков — снижение уровня сахара в крови. Поэтому их можно использовать как перекус между завтраком и обедом.

Варианты:

мюсли с орехами;

каша с орехами.

Зелёные листовые овощи

Это ценный источник клетчатки, которая поддерживают полезные бактерии кишечной флоры.

«В противном случае избыток вредных бактерий в кишечнике может привести к проблемам со здоровьем. Это также может означать увеличение веса», — сказал врач.

Варианты: