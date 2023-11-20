Жизнь
06:00, 20 ноября 2023
1 мин.

Как согнать жир с живота? Приготовьте завтрак с учётом этих 3 правил

У каждого свой способ сбросить лишний вес, кто-то, например, продолжает есть всё то же самое, но в меньших объёмах. Но важно, чтобы первый приём пищи был здоровым и учитывался баланс калорий. Кроме того, варианты продуктов, предложенные специалистом, ещё и в целом полезны для организма. Какие блюда с ними можно есть, «Медикфорум» узнал у врача-нутрициолога Игоря Строкова.

Freepik/timolina

Freepik/timolina

© Freepik/timolina

Правильный завтрак для похудения

Бобовые

По словам специалиста, бобовые, такие как фасоль, — это идеальный набор белков, клетчатки и углеводов.

Варианты:

  • фасоль, бекон и яйца;
  • фасоль с омлетом;
  • смузи;
  • хумус из нута и белой фасоли — альтернатива сыру и джему на хлебе с маслом.

Орехи

В орехах много ненасыщенных, полезных жирных кислот, а вдобавок к этому — клетчатки и белка. Строков привёл в пример исследование: люди, которые каждый день съедали 14 граммов орехов, в целом теряли вес в течение четырёх лет.

Ещё один плюс орешков — снижение уровня сахара в крови. Поэтому их можно использовать как перекус между завтраком и обедом.

Варианты:

  • мюсли с орехами;
  • каша с орехами.

Зелёные листовые овощи

Это ценный источник клетчатки, которая поддерживают полезные бактерии кишечной флоры.

«В противном случае избыток вредных бактерий в кишечнике может привести к проблемам со здоровьем. Это также может означать увеличение веса», — сказал врач.

Варианты:

  • омлет со шпинатом;
  • сэндвич с тофу, руколой и кресс-салатом;
  • коктейль с бананом, корицей, овсяными хлопьями и листовым шпинатом.
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