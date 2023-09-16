Как сохранить комнатные цветы, когда их долго некому полить? Советы садовода
Перед отъездом из дома приходится озадачиться, как поступить, чтобы растения без вас были в порядке. Самое простое — попросить кого-то навестить их, чтобы полить. Но не каждый будет готов отдать ключ от квартиры. На самом деле в этом случае полезно копнуть глубже — благодаря этому вы узнаете, например, что за некоторых зелёных питомцев и вовсе не нужно переживать. За каких, почему и что делать с остальными, рассказал садовод Пётр Тимченко.
Комнатные растения могут быть как неприхотливыми в уходе, так и требующими постоянной заботы. Например, маранта и гардения довольно капризны — их только кому-то отнести, пока вас нет. А нетребовательные можно полить до отъезда и уже по возращении. К таким относятся сциндапсус, замиокулькас и юкка.
Распределение проведено, теперь нужно подготовить оставшиеся в квартире:
- Уберите их с подоконников на столы или пол.
- Откройте занавески, чтобы был естественный свет.
- Перестаньте удобрять за пару недель до отъезда — это поможет замедлить рост и позволит сохранить им больше энергии и воды.
- Обрежьте сухие листья, бутоны и цветки — так цветы смогут сэкономить больше влаги.
- Ещё влажную среду можно сформировать слоем гальки на подносе с водой, где будут стоять растения.
Ну и беспроигрышный вариант — установить специальное устройство, которое автоматически будет их увлажнять.
Кстати, с 1 сентября изменился ряд требований, касающихся квартир и дач. К примеру, теперь за каждой многоэтажкой закрепят одну конкретную газообслуживающую компании.