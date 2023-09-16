Как сохранить комнатные цветы, когда их долго некому полить? Советы садовода

Комнатные растения могут быть как неприхотливыми в уходе, так и требующими постоянной заботы. Например, маранта и гардения довольно капризны — их только кому-то отнести, пока вас нет. А нетребовательные можно полить до отъезда и уже по возращении. К таким относятся сциндапсус, замиокулькас и юкка.

Распределение проведено, теперь нужно подготовить оставшиеся в квартире:

Уберите их с подоконников на столы или пол.

Откройте занавески, чтобы был естественный свет.

Перестаньте удобрять за пару недель до отъезда — это поможет замедлить рост и позволит сохранить им больше энергии и воды.

Обрежьте сухие листья, бутоны и цветки — так цветы смогут сэкономить больше влаги.

Ещё влажную среду можно сформировать слоем гальки на подносе с водой, где будут стоять растения.

Ну и беспроигрышный вариант — установить специальное устройство, которое автоматически будет их увлажнять.

Кстати, с 1 сентября изменился ряд требований, касающихся квартир и дач. К примеру, теперь за каждой многоэтажкой закрепят одну конкретную газообслуживающую компании.