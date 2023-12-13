Как создать новогоднее настроение и перестать хандрить? Рассказала психолог

Попробуйте задать себе вопрос: «Что со мной происходит здесь и сейчас?». Важно обратиться к себе и услышать чёткий ответ. Если отсутствие настроения не связано с такими сильными переживаниями, как утрата близкого человека, развод или болезнь, в том числе диагностированная у психиатра депрессия, нужно найти истинную причину негативного состояния. В этом помогут дополнительные вопросы.

Главные вопросы для саморефлексии:

Отсутствие настроения как-то связано с обязательствами, которые я должен исполнить?

Почему у меня нет настроения, что мешает мне быть радостным?

Что нужно сделать, чтобы радость вернулась ко мне и я почувствовал себя счастливым?

Ответы на них дадут понять, что выступает настоящей причиной дисгармонии и какие способы улучшат настроение. Для кого-то достаточно запастись мандаринами и шампанским, а кто-то решит менять свою жизнь. Главное — действовать осознанно и пробовать начать с мелочей.

А вот вопросы в духе «Как я хочу встретить этот Новый год?» и «Что я могу сделать, чтобы весь мой следующий год был радостным и полным оптимизма?» помогут человеку нарисовать так называемую «дорожную карту» и определиться с направлением будущих действий, которые позволят достичь нужного внутреннего состояния.

В ситуации, когда реальность не совпадает с ожиданиями и тем самым разочаровывает, есть и свои плюсы. Это чувство может оказаться основным двигателем, способным изменить настроение. Ведь в этом случае человеку придётся задуматься о стратегии по изменению своей жизни — это может придать сил и увеличить внутренние ресурсы.

Важно также не забывать о родных и близких, которые смогут выслушать и найти нужные добрые слова. Это тоже поднимет настроение перед Новым годом: поддержка плодотворно влияет на наше ментальное здоровье.