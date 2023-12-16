Жизнь
22:00, 16 декабря 2023
2 мин.

Как победить зимнюю депрессию? Вооружаемся ручкой и листком бумаги

Зимой настроение частенько подводит — нет той радости, лёгкости и комфорта, которые сопровождают нас летом. Вместе с серыми буднями приходят тоска, уныние, грусть и на душе становится как-то не очень. О том, почему так происходит и как выйти из этого состояния, рассказали психолог DocMed Ольга Викторова и психиатр DocMed Наталья Степанова.

freestocks / Unsplash

freestocks / Unsplash

Причины зимней депрессии

По словам экспертов, зимой настроение может портиться из-за работы естественных природных циклов. День зимой становится короче, а ночь длиннее — из-за этого организм настраивается на режим энергосбережения. Плюс летом мы более активны физически и расслаблены эмоционально — летом и погода радует, и мысли об отпуске греют душу.

А вот зимой люди больше настроены на работу и деловую деятельность. Особенно сложно приходится тем, кто не очень доволен своей учёбой или работой, те, как правило, впадают в уныние сразу после окончания лета.

Что делать с депрессией

Специалисты посоветовали распределять отпускные дни более равномерно в течение года и не гулять весь отпуск летом. Зима тоже должна ассоциироваться с позитивными эмоциями. Кроме того, стоит пересмотреть своё отношение к учёбе или работе , поразмыслить, что не нравится и что лучше поменять.

Помимо этого, важно снизить планку требований к себе и не забывать об отдыхе. Вот ещё несколько рекомендаций:

  • придумать чек-листы с желаниями (например, 20 вещей, которые вы бы хотели попробовать зимой);
  • соблюдать режим дня и рацион питания;
  • не забывать при физическую активность и находить время на приятные впечатления;
  • включить в ежедневные дела то, что заряжает вас энергией (рисование, чтение, просмотр фильма).

Симптомы зимней депрессии

  • потеря аппетита и веса;
  • сильная утомляемость и усталость;
  • проблемы со сном и сонливость;
  • падение концентрации и нарушение работоспособности;
  • тревога и раздражительность.

О том, какие продукты лечат депрессию, рассказали в этом материале.

Автор:Анна Рожкова
Редакция
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