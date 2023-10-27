Как стать стройнее с помощью одежды? Лайфхаки от дизайнера

Какая одежда стройнит

Цвет

Самое главное — не ошибиться в выборе цвета. Запомните, что стройнят тёмные оттенки. Обратное действие — у светлых.

Также сузить фигуру можно благодаря контрастным вставкам. К примеру, платье-футляр, у которого по бокам продольные вставки более тёмного цвета.

Стиль

Дизайнер порекомендовал выбирать вещи в классическом стиле. Это и платье-футляр, и юбка-карандаш с жакетом или блузкой, и, конечно, классические брюки.

Фасон

Желающим визуально уменьшиться в объёмах отлично подходят платья с завышенной талией, длина — миди или макси. Также обратите внимание на облегающие варианты с вырезами, например, с V-образным, и платья с запáхом.

Силуэт должен быть чётким — к примеру, блузка, облегающая фигуру, — вас не украсит. По мнению дизайнера, нужно выбирать то, что сидит посвободнее или даже велико на размер-два. Бесформенные вещи при этом сделают фигуру более громоздкой.

Обувь

Лучше всего выбирать обувь на устойчивом каблуке или платформе. Она добавит стройности и подарит более лёгкую походку. Если сапоги, то выше середины икры, мысок — круглый или немного удлинённый.

Следящим за модой пригодится и то, что стилисты говорят об устаревших к нынешней осени трендах.