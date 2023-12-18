Как ставить цели на год правильно? Психолог поделилась алгоритмом

Поставить цели так, чтобы они были реалистичными и выполнимыми, можно. Для этого нужно выполнить следующие шаги.

Шаг 1 . Для начала составьте список целей, которых вы хотели бы достичь в новом году. «Хочу похудеть в новом году» — это не цель, а обозначение желания. Цель должна быть конкретной. Пропишите свои цели, то есть то, чего именно вы планируете добиться, максимально чётко.

Шаг 2 . Не стоит забывать про мотивационный компонент. Выясните, зачем вам эта цель нужна и почему она для вас действительно важна.

Также стоит прояснить, что вам даст достижение этой цели. Что конкретно вы получите? Какую пользу извлечёте? Какие преимущества получите? Какие возможности это вам откроет? Это поможет прояснить для себя смысл целей.

Шаг 3 . Переформулируйте свои цели в задачи, разбив их на промежуточные этапы со сроками. Так ваши цели приобретут вид плана.

Шаг 4 . Определите, что вам необходимо для достижения каждой из этих целей или задач. Какие ресурсы вам нужны? Под ресурсами понимается как собственные силы, так и время, а также денежные затраты и прочее.

Например, цель такая: «Я хочу начать консультировать клиентов». Что вам для этого нужно? Сколько времени вы можете уделять этому в неделю? Где вы будете проводить консультации — у себя дома, в офисе, в коворкинге, онлайн? Как вы будете принимать оплату? Что с «логистикой»? И так далее. Если ресурсов не хватает, необходимо подумать о том, где и как вы можете их получить.

Шаг 5 . Найдите ответ на вопрос, что (или кто) будет поддерживать вас на пути достижения целей? На что (или кого) вы сможете опереться, когда столкнётесь с трудностями?