Как связаны тип телосложение, образ жизни и питание? Отвечает профессор

Зная особенности типа конституции человека и наиболее частые заболевания, которые могут у него встречаться, можно дать человеку более точные рекомендации по питанию и образу жизни.

Так, астеники сложнее набирают мышечную и также жировую массу. Их вес часто ниже нормы или на нижней границе нормы. Скорее всего, тяжёлого атлета мирового уровня из него легко не сделать. Зато они могут похвастаться высоким уровнем активности, очень подвижны и способны добиться большого успеха в подвижных и групповых видах спорта.

Так как они хуже набирают жировую массу, ожирение им грозит значимо реже, и, следовательно, жёсткие ограничения в питании им не нужны. А вот стрессовые ситуации они переносят плохо, поэтому работы, где важна высокая стрессоустойчивость, им лучше избегать.

Гиперстеники — противоположность астеников. Они легко набирают и с большим трудом сбрасывают лишние килограммы. Они склонны к быстрому ожирению и поэтому должны строго следить за своим питанием — иначе все лишние калории тут же окажутся на теле.

При этом у них может достаточно быстро сформироваться инсулинорезистентность, так что им важно уменьшить количество простых углеводов в своём рационе. Зато они качественно и быстро наращивают мышечную массу, и из них быстро получится настоящий тяжелоатлет.

Нормостенический тип — что-то среднее между астеническим и гиперстеническим типами. Он может как быстро нарастить мышечную массу, так и столкнуться с ожирением — при неправильном образе жизни и несбалансированном питании.