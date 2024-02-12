Жизнь
Опубликовано 12 февраля 2024, 21:50
1 мин.

Как убрать из двора чужую брошенную машину? Схема действий от юриста

В каждом российском городе можно встретить машины, которые годами стоят на одном месте. Они по-прежнему кому-то принадлежат, но хозяева по какой-то причине ничего не делают. При этом такие авто создают окружающим проблемы — как минимум занимают парковочные места и пугают. Есть ли способ освободить от них пространство, Life рассказал юрист Илья Русяев.
Как убрать из двора чужую брошенную машину? Схема действий от юриста
© Freepik/freepik

По словам Русяева, сперва нужно подать заявление в местную администрацию с требованием убрать машину. Максимально подробно опишите в нём всё, что известно: адрес, по которому она стоит и её характеристики — марка, модель, цвет, состояние.

После этого администрация обязана создать комиссию, чтобы осмотреть авто и узнать данные о его владельце.

Дальше события могут развиваться по одному из сценариев:

  • хозяина не нашли или он отказался от машины — её признают бесхозной, отправят на штрафстоянку и утилизируют;
  • хозяина нашли — его обяжут убрать авто. Срок — 14 дней. В случае бездействия машину эвакуируют.

Но может быть и так, что администрация ничего не будет делать. Тогда вы можете подать жалобу вышестоящим инстанциям или пойти в суд с иском о признании автомобиля бесхозным.

Более частая головная боль автовладельцев — как выгодно продать свою машину. Далеко не всегда этот процесс идёт легко, и часто причина оказывается банальной. В чём может быть проблема, рассказали эксперты «СберАвто».

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.