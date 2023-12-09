Жизнь
10:40, 09 декабря 2023
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Как убрать неприятный запах в шкафу? Есть минимум 5 лайфхаков

В каждом доме есть платяной шкаф, и нередко это хранилище одежды издаёт не самый приятный в мире запах. Причины могут быть разными — от того, что вы завалили его нестиранной одеждой, до проблем с вентиляцией. Но ситуация поправима — берём на вооружение полезные советы по устранению нежеланного аромата, предложенные журналом Marie Claire.

Как убрать неприятный запах в шкафу? Есть минимум 5 лайфхаков
© Freepik/freepik

Первым делом разберите вещи — может, дело в том, что в шкафу накопилось немало грязной одежды или не первый месяц стоит так и не вымытая обувь? Кстати, последнюю можно обработать содой — положите её в мешочки и разместите в ботинках.

Также не лишним будет сделать влажную уборку — в шкафу тоже скапливается пыль. Предварительно освободите его от одежды.

Запах может исходить от деревянных вешалок. Решение проблемы: сбрызнуть их туалетной водой или даже освежителем воздуха. А можно ароматизировать всё пространство шкафа, повесив в него саше.

Саше нет, зато накопилась коллекция эфирных масел — оставьте несколько капель в углах и ящиках шкафа. Кстати, впитать противный запах может активированный уголь — нужно разложить таблетки и плотно закрыть шкаф на несколько дней.

Если в процессе ревизии гардероба вы заметите, что в нём завелись насекомые, добавьте в его пространство немного чёрного перца. Многие жучки-паучки просто терпеть не могут его запах, а значит, будут держаться подальше от ваших нарядов.

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