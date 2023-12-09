Как убрать неприятный запах в шкафу? Есть минимум 5 лайфхаков

Первым делом разберите вещи — может, дело в том, что в шкафу накопилось немало грязной одежды или не первый месяц стоит так и не вымытая обувь? Кстати, последнюю можно обработать содой — положите её в мешочки и разместите в ботинках.

Также не лишним будет сделать влажную уборку — в шкафу тоже скапливается пыль. Предварительно освободите его от одежды.

Запах может исходить от деревянных вешалок. Решение проблемы: сбрызнуть их туалетной водой или даже освежителем воздуха. А можно ароматизировать всё пространство шкафа, повесив в него саше.

Саше нет, зато накопилась коллекция эфирных масел — оставьте несколько капель в углах и ящиках шкафа. Кстати, впитать противный запах может активированный уголь — нужно разложить таблетки и плотно закрыть шкаф на несколько дней.

Если в процессе ревизии гардероба вы заметите, что в нём завелись насекомые, добавьте в его пространство немного чёрного перца. Многие жучки-паучки просто терпеть не могут его запах, а значит, будут держаться подальше от ваших нарядов.