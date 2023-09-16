Как убрать прыщ за вечер? Лайфхаки от косметолога

Сначала нужно тщательно очистить лицо средством для умывания — лучше всего специальным гелем для проблемной кожи. Ну и используйте один из этих способов:

Салициловый спирт или салициловая мазь. Благодаря спирту в составе также способны подсушить прыщ, но и навредить лицу — тоже, поэтому наносить их нужно ватной палочкой и осторожно, не затрагивая здоровую кожу.

Антисептический гель. Он подсушит прыщ, в результате он будет уже не таким заметным. Можно использовать 5%-й, а обладательницам чувствительной кожи — 2,5-й.

Средства на основе метронидазола. Они подходят за счёт своего противомикробного действия.

Пилинги на основе фруктовых кислот. Их для избавления от прыща наносят только на него и ждут полчаса.

Бодяга. Натуральное средство на основе пресноводной губки с бактерицидным и противовоспалительным действием тоже вполне способно справиться.

Гормональная мазь. Её нужно применять только в экстренном случае, если, конечно, вам её уже не выписал врач. Её наносят в небольшом количестве.

Если вы решите устранить прыщик у специалиста, он может локально ввести антибактериальное средство — чаще используют гентамицин, или провести лечение озоном — процедура с противовоспалительным и антибактериальным действием.

Знали вы или нет, но существует своеобразная карта прыщей — согласно ей, локализация прыщей на лице зависит от проблем с теми или иными органами организма. Например, если они на лбу, это может говорить о том, что у человека запоры или в принципе проблемы с пищеварением.