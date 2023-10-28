Как ухаживать за кожей зимой? Советы косметолога

Специалист порекомендовала начать с домашнего ухода. Дневной увлажняющий крем должен быть более насыщенным, чем в тёплом сезоне, и с преобладанием защитных и питательных свойств — липидами, церамидами и антиоксидантами.

Важно: любые дневные уходовые продукты наносите не меньше чем за час до выхода из дома.

Ночной крем выбирайте с эффектом глубокой гидратации кожи — гиалуроновой кислотой, экстрактом алоэ и водорослей.

Для умывания используйте пенку или гель, энзимную пудру с низкой концентрацией кислот AHA (alpha-hydroxy acids — альфа-гидроксидные кислоты, или «фруктовые») и BHA (betha-hydroxy acid — бета-гидроксидная кислота, она же салициловая). Затем протирайте кожу тоником, нормализующим pH. А вот умываться горячей водой не стоит, так же как использовать щелочное мыло и лосьоны на спиртовой основе.

С приходом холодной погоды пореже пользуйтесь скрабами, сказала специалист. Также она посоветовала увлажнять воздух дома и на работе, а ещё пить воду.

Среди процедур у косметолога Носарева выделила мезотерапию, плазмолифтинг, биоревитализацию, фотодинамическую терапию Heleo и гидромехановакуумный пилинг Hydrafacial.

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