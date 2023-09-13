Как узнать уровень эмоционального интеллекта? Проверьте, есть у вас в лексиконе эти 7 фраз

«Это ты во всём виноват»

Эмоционально развитые люди не обвиняют и не осуждают, а пытаются понять. Другими словами, они не провоцируют конфликт, а наоборот, предлагают свою помощь и снижают накал негатива.

«Твои проблемы»

Фраза выдаёт нежелание говорящего слышать и понимать другого. Эмоционально зрелый человек отличается сочувствием и сопереживанием другим.

«Ты вообще не прав»

Эмоционально зрелый человек сказал бы: «Я принимаю ваше мнение, но сам считаю иначе». А вот если человек даже не пытается понять точку зрения другого или хочет подтвердить свою правоту, не имея на руках никаких аргументов, его EQ развит слабо.

«Ты всё испортил»

Люди с высоким эмоциональным интеллектом не напоминают другим об их провалах, особенно в резкой форме, и признают за человеком право на ошибки. Они помогают другому подняться и, признав неудачу, стать лучшей версией себя.

«Мне всё равно»

Такими словами говорящий демонстрирует явное равнодушие и бессердечие. Особенно если она сказана в ответ на то, что важно для другого.

«Мне не нужна твоя помощь».

Сильный человек способен принять помощь от других. Тем самым он признаёт, что он не совершенен и у него тоже есть слабые стороны.

«Это несправедливо»

Тот, кто так говорит, явно не хочет разбираться в обстоятельствах и собственных ошибках. Это признак невысокого эмоционального интеллекта.

Хорошая новость в том, что эмоциональный интеллект, даже если он не очень развит, можно прокачать. Как это сделать, подробно описано тут.