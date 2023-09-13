Как узнать уровень эмоционального интеллекта? Проверьте, есть у вас в лексиконе эти 7 фраз
Эмоциональный интеллект (emotional quotient, EQ) — это способность человека распознавать и понимать свои эмоции и чувства других людей и использовать эти навыки во взаимодействии с окружающими. Развитый эмоциональный интеллект помогает договариваться с другими людьми, принимать решения, правильно реагировать на негативные ситуации. Вот такие фразы вы никогда не услышите от людей с высоким EQ.
«Это ты во всём виноват»
Эмоционально развитые люди не обвиняют и не осуждают, а пытаются понять. Другими словами, они не провоцируют конфликт, а наоборот, предлагают свою помощь и снижают накал негатива.
«Твои проблемы»
Фраза выдаёт нежелание говорящего слышать и понимать другого. Эмоционально зрелый человек отличается сочувствием и сопереживанием другим.
«Ты вообще не прав»
Эмоционально зрелый человек сказал бы: «Я принимаю ваше мнение, но сам считаю иначе». А вот если человек даже не пытается понять точку зрения другого или хочет подтвердить свою правоту, не имея на руках никаких аргументов, его EQ развит слабо.
«Ты всё испортил»
Люди с высоким эмоциональным интеллектом не напоминают другим об их провалах, особенно в резкой форме, и признают за человеком право на ошибки. Они помогают другому подняться и, признав неудачу, стать лучшей версией себя.
«Мне всё равно»
Такими словами говорящий демонстрирует явное равнодушие и бессердечие. Особенно если она сказана в ответ на то, что важно для другого.
«Мне не нужна твоя помощь».
Сильный человек способен принять помощь от других. Тем самым он признаёт, что он не совершенен и у него тоже есть слабые стороны.
«Это несправедливо»
Тот, кто так говорит, явно не хочет разбираться в обстоятельствах и собственных ошибках. Это признак невысокого эмоционального интеллекта.
Хорошая новость в том, что эмоциональный интеллект, даже если он не очень развит, можно прокачать. Как это сделать, подробно описано тут.