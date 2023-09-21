Как вовремя выявить сепсис и вылечить его? Рассказал врачи

Сепсис сам по себе не заразен, заверил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.

Одна из главных групп риска — онкогематологические больные, которым проводят химиотерапию. А этот метод лечения убивает не только опухолевые клетки, но и иммунную систему.

Обычно пациентам с подозрением на сепсис делают анализ крови. Если у больного как-то изменён уровень лейкоцитов или снижается уровень тромбоцитов, то можно сделать вывод, что у него прогрессирует инфекция. Также кровь обязательно исследуют на специфические маркеры воспаления (прокальцитонин, С-реактивный белок, пресепсин).

Если за несколько часов врач не распознал сепсис, не назначил или не скорректировал антибактериальную терапию, то больной может погибнуть, предупредил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Прометной.

При обнаружении инфекции в органах врачи должны оперативно искать очаг этой инфекции. Среди методов поиска используется, например, рентген органов грудной клетки — она может выявить очаги инфильтрации при пневмонии. Также больному назначают курс антибиотиков.

Чтобы не дошло до сепсиса, эксперты советуют не забывать об инфекционной безопасности, напомнили «Аргументы и факты».