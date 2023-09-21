Как вовремя выявить сепсис и вылечить его? Рассказал врачи
Сепсис — это тяжёлое инфекционное заболевание, которое развивается как воспалительная реакция при попадании в кровь опасных бактерий. Люди, не имеющие отношения к медицине, нередко называют сепсис заражением крови. И приравнивают эту инфекцию к смертельному приговору. В каком-то смысле это справедливо, но только если состояние запустить. А коварство сепсиса в том, что его часто могут до последнего не замечать.
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Сепсис сам по себе не заразен, заверил заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, доктор медицинских наук Владимир Никифоров.
Одна из главных групп риска — онкогематологические больные, которым проводят химиотерапию. А этот метод лечения убивает не только опухолевые клетки, но и иммунную систему.
Обычно пациентам с подозрением на сепсис делают анализ крови. Если у больного как-то изменён уровень лейкоцитов или снижается уровень тромбоцитов, то можно сделать вывод, что у него прогрессирует инфекция. Также кровь обязательно исследуют на специфические маркеры воспаления (прокальцитонин, С-реактивный белок, пресепсин).
Если за несколько часов врач не распознал сепсис, не назначил или не скорректировал антибактериальную терапию, то больной может погибнуть, предупредил заместитель главного врача по анестезиологии и реаниматологии Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Дмитрий Прометной.
При обнаружении инфекции в органах врачи должны оперативно искать очаг этой инфекции. Среди методов поиска используется, например, рентген органов грудной клетки — она может выявить очаги инфильтрации при пневмонии. Также больному назначают курс антибиотиков.
Чтобы не дошло до сепсиса, эксперты советуют не забывать об инфекционной безопасности, напомнили «Аргументы и факты».