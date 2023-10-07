Жизнь
09:00, 07 октября 2023
1 мин.

Как выбрать халяльные сладости? Эксперт рассказал о тонкостях в составе

Не каждый может себе позволить схватить с полки кексы или печенье не глядя, кому-то нужен диетический продукт, кому-то постный, а кому-то — халяльный. На многих упаковках с легкой подачи маркетологов обычно все нужное указано крупными буквами, но на заборе тоже много что написано. Поэтому специалист Салих Патеев рассказал, куда нужно смотреть на упаковке, чтобы точно взять халяль.

Как выбрать халяльные сладости? Эксперт рассказал о тонкостях в составе

© Stable Diffusion

По словам замруководителя Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг Салиха Патеева, настоящий халяльный продукт можно распознать по его составу. Сложности начинаются, когда пытаешься выбрать сладости, потому что в них полно различных пищевых добавок, которые в Коране вообще-то не упоминались по понятным причинам.

Но специалист просто объяснил, чего следует избегать в составе сладостей, а в особенности тортов, пирожных и конфет. При их изготовлении не должны использоваться:

  • молочная сыворотка;
  • молочный белок;
  • кармин (Е120);
  • глицерин (Е422);
  • желатин (Е441);
  • алкоголь и алкогольные напитки (коньяк, ликер и другое);
  • эмульгаторы Е471-Е478.

Но, к сожалению, производитель не всегда пишет все ингредиенты честно. Например, на неделе случился скандал в Свердловской области — там Россельхознадзор провел проверку мясной продукции на различных торговых точках Екатеринбурга. И оказалось, что в двух халяльных колбасах нашли ДНК свиньи.

Производителям ИП Карамышевой С.В. и «Равис — птицефабрика Сосновская» выдали предупреждение. А вообще за такое обычно отбирают декларацию о соответствии.

Редакция
RSS

infoforme.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.