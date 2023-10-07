Как выбрать халяльные сладости? Эксперт рассказал о тонкостях в составе

По словам замруководителя Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг Салиха Патеева, настоящий халяльный продукт можно распознать по его составу. Сложности начинаются, когда пытаешься выбрать сладости, потому что в них полно различных пищевых добавок, которые в Коране вообще-то не упоминались по понятным причинам.

Но специалист просто объяснил, чего следует избегать в составе сладостей, а в особенности тортов, пирожных и конфет. При их изготовлении не должны использоваться:

молочная сыворотка;

молочный белок;

кармин (Е120);

глицерин (Е422);

желатин (Е441);

алкоголь и алкогольные напитки (коньяк, ликер и другое);

эмульгаторы Е471-Е478.

Но, к сожалению, производитель не всегда пишет все ингредиенты честно. Например, на неделе случился скандал в Свердловской области — там Россельхознадзор провел проверку мясной продукции на различных торговых точках Екатеринбурга. И оказалось, что в двух халяльных колбасах нашли ДНК свиньи.

Производителям ИП Карамышевой С.В. и «Равис — птицефабрика Сосновская» выдали предупреждение. А вообще за такое обычно отбирают декларацию о соответствии.