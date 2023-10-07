Как выбрать халяльные сладости? Эксперт рассказал о тонкостях в составе
Не каждый может себе позволить схватить с полки кексы или печенье не глядя, кому-то нужен диетический продукт, кому-то постный, а кому-то — халяльный. На многих упаковках с легкой подачи маркетологов обычно все нужное указано крупными буквами, но на заборе тоже много что написано. Поэтому специалист Салих Патеев рассказал, куда нужно смотреть на упаковке, чтобы точно взять халяль.
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По словам замруководителя Центра компетенций в области халяльной продукции и услуг Салиха Патеева, настоящий халяльный продукт можно распознать по его составу. Сложности начинаются, когда пытаешься выбрать сладости, потому что в них полно различных пищевых добавок, которые в Коране вообще-то не упоминались по понятным причинам.
Но специалист просто объяснил, чего следует избегать в составе сладостей, а в особенности тортов, пирожных и конфет. При их изготовлении не должны использоваться:
- молочная сыворотка;
- молочный белок;
- кармин (Е120);
- глицерин (Е422);
- желатин (Е441);
- алкоголь и алкогольные напитки (коньяк, ликер и другое);
- эмульгаторы Е471-Е478.
Но, к сожалению, производитель не всегда пишет все ингредиенты честно. Например, на неделе случился скандал в Свердловской области — там Россельхознадзор провел проверку мясной продукции на различных торговых точках Екатеринбурга. И оказалось, что в двух халяльных колбасах нашли ДНК свиньи.
Производителям ИП Карамышевой С.В. и «Равис — птицефабрика Сосновская» выдали предупреждение. А вообще за такое обычно отбирают декларацию о соответствии.