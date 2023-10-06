Как выбрать хороший чеснок? Ориентир — на тяжёлую головку
С началом сезона простуд все любители народной медицины гуськом снаряжаются за луком и чесноком, чтобы отпугивать бациллы и повышать иммунитет. Шутки шутками, но чеснок действительно очень полезен, вот только не всякий, а свежий и качественный. Поэтому его ещё выбрать надо, а вот по каким признакам можно опознать самый хороший — рассказали в Роспотребнадзоре.
Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой чеснок лучше всего выбирать в магазине и на рынке. В первую очередь нужно обратить внимание:
на оболочку: она должна быть крепкая и чистая, без каких-либо пятен, пробитий и других повреждений; зелёные проростки тоже не нужны, они указывают на то, что чеснок старый;
вес головки: лучше брать тяжёлую, потому что в ней больше всего зубчиков, плюс они будут крупнее и насыщеннее по вкусу;
запах: чеснок знаменит своим ароматом, причём даже в неочищенном виде он должен пахнуть приятно. Если от него тянет сыростью, землёй или затхлостью, то брать его не стоит — начал гнить или плесневеть.
Зачем вообще есть чеснок?
В нём полно витаминов C и B6, марганца и кальция, различных минералов и антиоксидантов.
Он снижает давление и уровень «плохого» холестерина.
Однако не стоит им злоупотреблять — на голодный желудок его есть нельзя, иначе будет раздражать слизистую. А ещё есть его можно не более 3 зубчиков в день, даже если очень хочется. Потому что иначе могут возникнуть вздутие и диарея.