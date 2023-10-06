Как выбрать хороший чеснок? Ориентир — на тяжёлую головку

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой чеснок лучше всего выбирать в магазине и на рынке. В первую очередь нужно обратить внимание:

на оболочку: она должна быть крепкая и чистая, без каких-либо пятен, пробитий и других повреждений; зелёные проростки тоже не нужны, они указывают на то, что чеснок старый; вес головки: лучше брать тяжёлую, потому что в ней больше всего зубчиков, плюс они будут крупнее и насыщеннее по вкусу; запах: чеснок знаменит своим ароматом, причём даже в неочищенном виде он должен пахнуть приятно. Если от него тянет сыростью, землёй или затхлостью, то брать его не стоит — начал гнить или плесневеть.

Зачем вообще есть чеснок?

В нём полно витаминов C и B6, марганца и кальция, различных минералов и антиоксидантов.

Он снижает давление и уровень «плохого» холестерина.

Однако не стоит им злоупотреблять — на голодный желудок его есть нельзя, иначе будет раздражать слизистую. А ещё есть его можно не более 3 зубчиков в день, даже если очень хочется. Потому что иначе могут возникнуть вздутие и диарея.