Жизнь
21:00, 06 октября 2023
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Как выбрать хороший чеснок? Ориентир — на тяжёлую головку

С началом сезона простуд все любители народной медицины гуськом снаряжаются за луком и чесноком, чтобы отпугивать бациллы и повышать иммунитет. Шутки шутками, но чеснок действительно очень полезен, вот только не всякий, а свежий и качественный. Поэтому его ещё выбрать надо, а вот по каким признакам можно опознать самый хороший — рассказали в Роспотребнадзоре.

Как выбрать хороший чеснок? Ориентир — на тяжёлую головку
© freepik.com/racool-studio

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, какой чеснок лучше всего выбирать в магазине и на рынке. В первую очередь нужно обратить внимание:

  1. на оболочку: она должна быть крепкая и чистая, без каких-либо пятен, пробитий и других повреждений; зелёные проростки тоже не нужны, они указывают на то, что чеснок старый;

  2. вес головки: лучше брать тяжёлую, потому что в ней больше всего зубчиков, плюс они будут крупнее и насыщеннее по вкусу;

  3. запах: чеснок знаменит своим ароматом, причём даже в неочищенном виде он должен пахнуть приятно. Если от него тянет сыростью, землёй или затхлостью, то брать его не стоит — начал гнить или плесневеть.

Зачем вообще есть чеснок?

  • В нём полно витаминов C и B6, марганца и кальция, различных минералов и антиоксидантов.

  • Он снижает давление и уровень «плохого» холестерина.

Однако не стоит им злоупотреблять — на голодный желудок его есть нельзя, иначе будет раздражать слизистую. А ещё есть его можно не более 3 зубчиков в день, даже если очень хочется. Потому что иначе могут возникнуть вздутие и диарея.

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