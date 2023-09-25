Как выбрать кожаные перчатки? Всё внимание на размер и материал

Специалистка Наталья Котова объяснила, как можно выбрать хорошие кожаные перчатки, которые будут радовать не один сезон. Для этого нужно обратить внимание на основные критерии.

Размер

Перчатки должны повторять все изгибы руки и сидеть как влитые. При этом они не могут быть слишком свободными и не должны сдавливать руку. Это вредно для руки, у которой перекроется кровоснабжение, и для изделия — оно может порваться.

Выбирать нужно по размеру перчаток, они указаны на бирках. Как определить свой? Нужно измерить диаметр запястья и округлить до большего числа.

Важно обращать внимание на длину перчатки — пальцы должны помещаться в полной мере. При примерке лучше не пытаться всеми силами натянуть перчатку, помогая себе второй рукой, особенно между пальцами. Так можно легко повредить аксессуар, и если он даже и налезет, то долго не прослужит, подчеркивает специалистка.

Материал

Для перчаток чаще всего используют два типа материала — шеврет (шкуру овец) и шевро (шкуру коз). Узор на обоих видах кожи напоминает рыбью чешую. Какую из них выбрать — зависит от самого покупателя, например, шеврет более мягкий и обойдётся дешевле, но и прослужит он недолго, поэтому менять такие перчатки придётся чаще.

Кожа на перчатках должна быть цельной, а не сшитой из миллиона кусочком. Такие лоскутные перчатки хуже принимают форму кисти из-за обилия швов и быстрее изнашиваются.

Как понять, что перчатки из натуральной кожи? Нужно положить руку на перчатку и подождать. Кожа потеплеет под рукой и останется сухой, а кожзам или другой закос под настоящую кожу начнет «потеть».

Если потянуть перчатку, то вдоль она тянуться не должна, а вот поперёк — может, но тоже несильно — всего на 15%. При этом материал должен обязательно принять прежнюю форму, а не просто растягиваться до бесконечности и деформироваться.

Качество