Как выбрать самую вкусную руколу? Советы для начинающих

Эксперты Роспотребнадзора напомнили, что зелень очень полезна и удобна в обращении, ведь даже при большой нелюбви ко всему свежему зеленушку можно помыть, мелко порезать и добавить в любое блюдо — её даже незаметно будет. Но с руколой всё немного сложнее — ведь её ещё нужно уметь выбирать, иначе появится новая фобия.

Как выбрать руколу

На зуб попробовать её никто не даст, поэтому следует обращать внимание на внешний вид руколы:

листья должны быть зелёными и без каких-либо пятен;

они должны быть сочными и бодро торчать;

листья должны быть в меру крупными, иначе рукола будет горчить.

Как хранить руколу

Рукола не какое-то мистическое растение, которое требует особого ухода. На неё распространяются правила, подходящие для хранения любого салата и зелени. Сперва нужно поставить пучок в стакан или ведёрко, а этот букет — в холодильник. В прохладе и с водой рукола сможет выстоять даже неделю.

С чем есть руколу

Рукола, как и любой салат, вполне универсальна и неприхотлива, но вот несколько советов для начинающих руколоведов:

Её можно есть в качестве основного блюда, сбрызнув маслом и/или лимонным соком и добавив любимые специи или семечек.

В виде гарнира к мясу, рыбе, морепродуктам или бобовым.

Руколу можно добавить в любой салат как основной ингредиент или как приправу.

Из семян можно приготовить масло, но это для опытных каскадёров.

Кому рукола неполезна

Руколу не советуют аллергикам, потому что в её листьях полно фитонцидов, которые могут легко вызвать аллергию. Поэтому всем ребятам с предрасположенностью стоит сперва попробовать листик без всяких дополнений на зуб и подождать реакцию организма. Если процесс запустился, то дальше придётся без руколы (а ещё выпейте антигистаминное).

Полезные осенние овощи

Чтобы умножить пользу руколы, стоит обратить внимание на сезонные овощи вроде свёклы, топинамбура, репы, капусты и помидорок. Они осенью превращаются в настоящий кладезь витаминов и минералов — не овощи, а суперфуды какие-то.