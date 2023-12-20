Как выбрать ватрушку для катания и не травмироваться

Почему можно травмироваться при катании на ватрушке

Все зимние виды спорта (катание на лыжах, коньках, сноуборде и т. д.) связаны с определённым риском получения травмы. Особенно это касается людей, которые не тренируются регулярно, и воспринимают подобные активности не как физическую нагрузку, требующую подготовки и правильного подхода, а как развлечение.

Особенно внимательными к себе нужно быть людям с хроническими заболеваниями опорно-двигательной системы (сколиоз, остеохондроз, артроз и т. д.): лучше всего обратиться за консультацией к врачу-ортопеду, который подскажет, какая активность поможет улучшить состояние, а какая, наоборот, только навредит.

При этом тюбинг или катание на так называемых ватрушках серьёзно отличается от других зимних видов физической активности. Прежде всего, нагрузка здесь настолько мала, что считать это видом спорта невозможно. А вот риск получить серьёзную травму очень велик, и он перевешивает все положительные эмоции, которые принесёт такое катание.

Открывать сезон всегда нужно плавно: перед первым «заездом» на ватрушке сделать лёгкую разминку и растяжку, а интенсивность катаний увеличивать постепенно.

Ежегодно, особенно в период новогодних каникул, когда такое занятие становится массовым, происходят десятки случаев травмирования, некоторые из которых, к сожалению, заканчиваются летальным исходом.

Основные причины высокого травматизма от катания на ватрушке:

«Ватрушка» легко скользит по поверхности и очень быстро набирает огромную скорость.

Замедлить движение и контролировать направление тюбинга практически невозможно.

Катание, как правило, происходит в необорудованных, никак не приспособленных для этого местах — человек может врезаться в дерево, вылететь под колёса автомобиля или столкнуться с кем-то из других катающихся.

Как выбрать ватрушку для катания

При выборе ватрушки обращайте внимание на качество материала, наличие ручки, за которую можно держаться, а также на соответствие росту и весу того, кто будет кататься.

Если катаетесь не на специальной моделе, предназначенной для двоих, нельзя садиться в одну ватрушку вместе, даже если это взрослый и ребёнок — это повышает риск вылететь из неё на скорости.

Где кататься на ватрушке

Выбирайте для катания на ватрушке оборудованные места — горки или тюбинг-трассы с бортиками, длинным пологим склоном и дорожкой для торможения.

Не катайтесь в обычных дворах и парках: в таких местах очень высок риск столкновения с деревом, автомобилем или пешеходом.

Кроме того, в отличие от специально подготовленной трассы, обычный склон или самодельная горка могут быть неровными, а «ватрушка» легко подпрыгивает на любой кочке — из-за этого часто возникают компрессионные переломы позвоночника.

Важно обращать внимание и на количество катающихся: чем их больше, тем выше риск столкновения).

Как кататься на ватрушке

Контролируйте своё положение на ватрушке: катайтесь только сидя, расположившись по центру круга, не запрокидывайте голову назад, не касайтесь ногами земли и всегда держитесь за ручки.

Если происходит какой-то удар или столкновение, постарайтесь сгруппироваться и защитить голову, не пытайтесь затормозить руками или ногами.