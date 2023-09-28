Как выбрать вино в ресторане? Секреты сочетания напитков с едой раскрыл шеф-бармен

По словам специалиста, есть несколько основных правил выбора вина к еде.

Насыщенные вина — к ярким вкусам, а лёгкие — к аккуратным. В привычном всем правиле «красное вино — к мясу, а белое — к рыбе» есть какой-то смысл, но на деле всё же больше исключений из него. Куда удачнее следовать тому, что насыщенные и плотные вина подходят к ярким и сильным блюдам, а тонкие и лёгкие вина — к мягким и аккуратным вкусам. Белые вина — к нежирному и аккуратному на вкус мясу.

Но белое вино — удачный вариант и для мяса, но нежирного и постного. У выдержанного белого нет такой силы вкуса, как в красном, — и как раз оно позволит прочувствовать вкус мяса, не перекрывая его плотным букетом красных ягод.

Розовые и красные вина — к рыбе с яркими соусами. Например, к рыбе с кисло-сладким соусом в азиатском стиле больше подходит яркое розовое вино или оранжевое. Оно сможет не потеряться в этом вкусовом многообразии и оттенить блюдо. Если же к такой рыбе выбрать белое вино, то его перекроет яркий вкус соуса, плюс сахара из него полностью сгладят винную кислинку. А вот к менее насыщенным рыбным блюдам белое вино отлично подходит. Научиться использовать танины. По словам шеф-бармена, часто люди избегают продуктов с большим содержанием полифенолов, однако можно взять из них пользу. Как это работает?

Например, человек заказал мясной стейк категории Prime. Он понимает, какой уровень вкусовых ощущений его ждёт. А рецепторы человека считают вкусными большое количество жиров, поэтому вкус этого стейка и кажется таким насыщенным. Но они же подают импульсы в мозг только тогда, когда попадающие на них компоненты сменяют друг друга. В случае с жирами это происходит редко, так как просто воды недостаточно, чтобы смыть их с рецепторов.

«Такое мясо необходимо сопроводить вином с высоким уровнем танинности, иначе после первого-второго кусочка стейка наши рецепторы перестанут подавать импульсы и вкус перестанет быть столь насыщенным. Танины свяжутся с белками, взаимодействующими с жирами на рецепторах, и омоют их с языка», — объяснил шеф-бармен.

Плюс танины позволяют дольше раскрываться вкусам, делая вина многогранными из-за временного блокирования рецепторов. Это позволяет создавать глубокие комбинации вкусов.