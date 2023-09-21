Как вычислить махрового нарцисса: 5 явных признаков

Как объяснила психолог Ажар Канаева, у людей без эмпатии, которые любят самоутверждаться за счёт других, обычно очень хрупкая самооценка.

Такой мужчина может легко переступать через личные границы. При этом сам он критику и отказы на дух не переносит, а безобидная шутка на тему его личных качеств может легко ранить такого человека. После этого нарцисс обижается или проявляет агрессию.

Ещё один признак нарциссизма — неумение признавать вину и ошибки. Эти люди стремятся выглядеть совершенными, поэтому любят оправдываться и боятся принимать решения, страшась совершить ошибку. Их перфекционизм играет с ними злую шутку: они предпочтут не сделать ничего, нежели сделать что-то посредственно.

Помимо этого, нарциссы любят использовать сравнения. Например, своего нынешнего партнёра мужчина будет сравнивать с бывшей по тем или иным параметрам. Нормальные комплименты не его конёк.

Нарцисс практически никогда не выражает своё мнение. Ему комфортно придерживаться точки зрения лидера или большинства. Для него важны авторитеты, и им же он больше всего завидует.

Наконец, нарциссы — большие сплетники и льстецы. Разговаривая с человеком, он может осыпать его комплиментами, а потом, за спиной, принимается обсуждать и обесценивать.

Ранее мы рассказывали о 10 лайфхаках, благодаря которым можно легче заводить друзей.