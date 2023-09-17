Как выйти на пенсию и не впасть в депрессию: советы заслуженного врача
К сожалению, для многих людей выход на пенсию сопровождается отнюдь не радостью, а стрессами, тоской и апатией. Директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, заслуженный врач РФ, академик РАН, профессор Оксана Драпкина рассказала, что нередко на пенсии у человека появляются тоска, чувство ненужности. Нужно знать, как приспособиться к своему новому социальному статусу и продолжать получать удовольствие от жизни после выхода на пенсию.
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«Осознаём мы это или нет, наличие работы обеспечивает социальные связи, интеллектуальную нагрузку, распорядок дня. Резкое исчезновение этих составляющих ведет к тому, что человек теряется в жизни», — рассказала Драпкина.
Молодым пенсионерам (военным, пожарным) легче перестроиться и найти себе новое занятие. А человеку в более старшем возрасте уже сложнее наладить связь с окружающим миром.
Постепенная потеря близких, друзей, накапливающиеся хронические заболевания также усугубляют ситуацию. Исследования показывают, что распространенность депрессии среди пенсионеров почти на 30% выше, чем среди взрослого населения в целом. В группе особого риска:
- трудоголики;
- мужчины;
- одинокие люди.
Есть несколько полезных советов, как можно занять себя и огородить от пагубных последствий для психики на пенсии.
Выход на пенсию необязательно должен быть радикальным
Поговорите с руководством о переходе на неполный рабочий день. Если это невозможно, то можно поискать себе подработку в другой компании или поработать удалённо. А сейчас это как никогда доступно.
Найдите дело по душе
Настало время дать мечте вторую жизнь. Ещё лучше делать это в компании — можно записаться в клуб единомышленников.
Общайтесь с другими людьми
Во многих городах существуют досуговые, образовательные и оздоровительные центры, приобщающие пенсионеров к активной жизни. О них можно узнать в местном центре социального обслуживания.
Узнавайте что-то новое
Чтение, разучивание стихов, освоение новых рецептов — все средства полезны для профилактики деменции и депрессии. К тому же не стоит становиться заложником телевизора — он не нагружает мозг нужным образом и к тому же ведёт к малоподвижности.
Больше физкультуры
Физическая активность высвобождает гормоны удовольствия — эндорфины, поднимает настроение и в целом полезна для организма. Но необязательно записываться в тренажёрный зал. Можно просто долго гулять, заняться садоводством или записаться на танцы.
Следите за своим здоровьем
Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, придерживайтесь здорового рациона питания.
Заведите домашнее животное
Уход за домашним питомцем позволяет сохранить ощущение полезности и цели в жизни. Любимцы помогут повысить физическую активность и поднять настроение.
Помогайте нуждающимся
Помощь тем, кому в жизни повезло меньше, даёт возможность чувствовать себя нужным. Можно записаться волонтёром в благотворительную организацию или стать наставником в своей профессии.