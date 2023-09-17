Как выйти на пенсию и не впасть в депрессию: советы заслуженного врача

«Осознаём мы это или нет, наличие работы обеспечивает социальные связи, интеллектуальную нагрузку, распорядок дня. Резкое исчезновение этих составляющих ведет к тому, что человек теряется в жизни», — рассказала Драпкина.

Молодым пенсионерам (военным, пожарным) легче перестроиться и найти себе новое занятие. А человеку в более старшем возрасте уже сложнее наладить связь с окружающим миром.

Постепенная потеря близких, друзей, накапливающиеся хронические заболевания также усугубляют ситуацию. Исследования показывают, что распространенность депрессии среди пенсионеров почти на 30% выше, чем среди взрослого населения в целом. В группе особого риска:

трудоголики;

мужчины;

одинокие люди.

Есть несколько полезных советов, как можно занять себя и огородить от пагубных последствий для психики на пенсии.

Выход на пенсию необязательно должен быть радикальным

Поговорите с руководством о переходе на неполный рабочий день. Если это невозможно, то можно поискать себе подработку в другой компании или поработать удалённо. А сейчас это как никогда доступно.

Найдите дело по душе

Настало время дать мечте вторую жизнь. Ещё лучше делать это в компании — можно записаться в клуб единомышленников.

Общайтесь с другими людьми

Во многих городах существуют досуговые, образовательные и оздоровительные центры, приобщающие пенсионеров к активной жизни. О них можно узнать в местном центре социального обслуживания.

Узнавайте что-то новое

Чтение, разучивание стихов, освоение новых рецептов — все средства полезны для профилактики деменции и депрессии. К тому же не стоит становиться заложником телевизора — он не нагружает мозг нужным образом и к тому же ведёт к малоподвижности.

Больше физкультуры

Физическая активность высвобождает гормоны удовольствия — эндорфины, поднимает настроение и в целом полезна для организма. Но необязательно записываться в тренажёрный зал. Можно просто долго гулять, заняться садоводством или записаться на танцы.

Следите за своим здоровьем

Старайтесь ложиться и просыпаться примерно в одно и то же время, придерживайтесь здорового рациона питания.

Заведите домашнее животное

Уход за домашним питомцем позволяет сохранить ощущение полезности и цели в жизни. Любимцы помогут повысить физическую активность и поднять настроение.

Помогайте нуждающимся

Помощь тем, кому в жизни повезло меньше, даёт возможность чувствовать себя нужным. Можно записаться волонтёром в благотворительную организацию или стать наставником в своей профессии.