Как загадать желание, чтобы наверняка сбылось? Тут и Новый год не нужен

Для начала психолог порекомендовал понять свои потребности и ценности. Спросите себя, почему для вас важно это желание. Ответы запишите и подумайте: действительно ли хотите этого или всё навязано стереотипами, существующими в обществе.

Сформулируйте желание в позитивном ключе — положительная формулировка помогает настройке разума на достижение цели. Сосредоточьтесь на том, что хотите получить.

Будьте конкретны — чем детализированнее желание, тем легче будет определить шаги к его достижению. К примеру, вместо «хочу быть счастливым» представьте, что именно сделает вас таким.

Визуализируйте результат — воображайте, как ваша жизнь изменится после исполнения желания. Эмоциональное вовлечение усиливает воздействие желаний на подсознание.

Разделяйте цели по времени — сформулируйте желания на ближайшее будущее и более долгий срок. Это поможет действовать систематично, достигая результатов поэтапно.

После того как сформулируете желание, мысленно предложите его любящей и поддерживающей силе жизни энергии жизни. Сделайте это с доверием и благодарностью, порекомендовал Гадецкий.

А вот чего делать не стоит, так это есть бумажки с желаниями. Убеждённость в том, что так наверняка сбудется может закончиться проблемами со здоровьем.