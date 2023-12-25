Как загадать желание, чтобы наверняка сбылось? Тут и Новый год не нужен
В новогоднюю пору хочется верить в чудеса, поэтому загадывание желаний под бой курантов кажется наиболее эффективным, чем в других условиях. Но можно сделать то же самое и в любое другое время, главное — правильно. Советами с «Доктором Питером» поделился психолог, кандидат философских наук, автор метода ценностно-ориентированной психологии (ЦОП), ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий.
Для начала психолог порекомендовал понять свои потребности и ценности. Спросите себя, почему для вас важно это желание. Ответы запишите и подумайте: действительно ли хотите этого или всё навязано стереотипами, существующими в обществе.
Сформулируйте желание в позитивном ключе — положительная формулировка помогает настройке разума на достижение цели. Сосредоточьтесь на том, что хотите получить.
Будьте конкретны — чем детализированнее желание, тем легче будет определить шаги к его достижению. К примеру, вместо «хочу быть счастливым» представьте, что именно сделает вас таким.
Визуализируйте результат — воображайте, как ваша жизнь изменится после исполнения желания. Эмоциональное вовлечение усиливает воздействие желаний на подсознание.
Разделяйте цели по времени — сформулируйте желания на ближайшее будущее и более долгий срок. Это поможет действовать систематично, достигая результатов поэтапно.
После того как сформулируете желание, мысленно предложите его любящей и поддерживающей силе жизни энергии жизни. Сделайте это с доверием и благодарностью, порекомендовал Гадецкий.
А вот чего делать не стоит, так это есть бумажки с желаниями. Убеждённость в том, что так наверняка сбудется может закончиться проблемами со здоровьем.