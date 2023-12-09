Как запустить фейерверк и не испортить себе праздник? Памятка МЧС

Как выбрать фейерверк

Итак, вы пришли в специальный магазин и присмотрели там несколько вариантов. Сперва убедитесь, что упаковка не повреждена и не промокала.

Дальше — внимание на маркировку: должны быть указаны знак качества Ростеста, класс опасности и срок годности. Также проверьте, есть ли инструкция на русском языке. В ней можно узнать правила использования пиротехники и меры безопасности.

Как запускать фейерверки

В МЧС порекомендовали выбирать открытые пространства. Учтите, что при этом рядом не должно быть зданий и легковоспламеняющихся объектов. Ни в коем случае не нужно запускать салют с балкона или из окна.

Нашли место — надёжно зафиксируйте фейерверк, чтобы он не опрокинулся. Когда зажжёте фитиль, уйдите на безопасное расстояние.

Если вдруг он не сработал, не подходите, пока не пройдёт 10 минут. Разбирать или модифицировать пиротехнику запрещено.

Имейте в виду, что за нанесение вреда пиротехникой предусмотрено наказание. В зависимости от повреждений и травм он может подпасть под статью Гражданского или Уголовного кодекса, предупредил адвокат Леонид Исаев.