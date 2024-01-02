Квартиру легко ограбят в праздники, если не соблюдать эти правила

Специалисты рассказали, что лучше всего, конечно, — поставить сигнализацию. В этом случае, как только квартиру «вскроют», сигнал тревоги поступил в территориальное подразделение Рогвардии и на место отправится группа задержания. Сотрудники будут заранее знать, какой датчик сработал и где находится квартира. Так шансы поймать вора кратно увеличиваются.

А вот если сигнализации нет, то возможностей у вора намного больше. В этом случае стоит соблюдать меры предосторожности и никому не рассказывать о планах на отпуск. Лучше помалкивать и о ценностях, которые есть у вас в квартире и лишний раз не хвастаться.

Если вы собираетесь уехать надолго, лучше попросите соседей поливать цветы, вытирать пыль и забирать содержимое почтового ящика. Это создаст эффект присутствия. Также стоит ответственно относиться к домовому имуществу, а именно проверять состояние окон, балконов, дверей, ведущих в подъезд, на крышу. Если вы вдруг потеряли ключи, лучше сменить замки.

Исходя из этих же целей, не стоит отключать перед отъездом роутер из розетки.